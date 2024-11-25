Николай ГАЙДУЧИК: «Мы достойно выглядели против Александрии»

Николай Гайдучик, игрок «Вереса», прокомментировал ничью в матче с лидером «Александрией» в 14-м туре УПЛ (1:1).

«Перед игрой анализировал свой неудачный пенальти в игре с Левым Берегом. Сделал определенные выводы. Полагаю, сегодня пробил лучше. Забил гол, потому это позитив.

Незасчитанный гол «Александрии» в первом тайме? Конечно, нам это придало положительное настроение. Победный для нас счет на тот момент сохранился. Мы настраивались только на победу, несмотря на позицию соперника в турнирной таблице. Тем более это была заключительная домашняя игра года.

Жаль, что не смогли порадовать болельщиков победой. Но, учитывая какие-то игры, которые сейчас демонстрирует Александрия, мы достойно выглядели и неплохо справились с задачей», – ответил Гайдучик.