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  4. Николай ГАЙДУЧИК: «Мы достойно выглядели против Александрии»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 13:45 |
131
0

Николай ГАЙДУЧИК: «Мы достойно выглядели против Александрии»

Форвард «Вереса» поделился мыслями о матче 14-го тура УПЛ

25 ноября 2024, 13:45 |
131
0
Николай ГАЙДУЧИК: «Мы достойно выглядели против Александрии»
ФК Верес. Николай Гайдучик

Николай Гайдучик, игрок «Вереса», прокомментировал ничью в матче с лидером «Александрией» в 14-м туре УПЛ (1:1).

«Перед игрой анализировал свой неудачный пенальти в игре с Левым Берегом. Сделал определенные выводы. Полагаю, сегодня пробил лучше. Забил гол, потому это позитив.

Незасчитанный гол «Александрии» в первом тайме? Конечно, нам это придало положительное настроение. Победный для нас счет на тот момент сохранился. Мы настраивались только на победу, несмотря на позицию соперника в турнирной таблице. Тем более это была заключительная домашняя игра года.

Жаль, что не смогли порадовать болельщиков победой. Но, учитывая какие-то игры, которые сейчас демонстрирует Александрия, мы достойно выглядели и неплохо справились с задачей», – ответил Гайдучик.

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Николай Гайдучик Верес Ровно Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес - Александрия
Андрій Вітренко Источник: ФК Верес
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