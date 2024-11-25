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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 13:49 | Обновлено 25 ноября 2024, 14:22
404
0

«Получили безосновательный пенальти». Тренер Левого Берега недоволен судьей

Пенальти решил судьбу поединка

25 ноября 2024, 13:49 | Обновлено 25 ноября 2024, 14:22
404
0
«Получили безосновательный пенальти». Тренер Левого Берега недоволен судьей
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 14-го тура УПЛ его подопечных с «Рухом», в котором киевляне уступили – 0:1:

«Вчера на первом плане был результат, ведь командам очень нужны были очки. Поэтому было до перерыва много борьбы, никто не хотел уступать.

Считаю, что ничейный итог был бы справедливым, но в компенсированное время в наши ворота был назначен пенальти, которого не было. Множество раз просматривали видеозапись этого эпизода и четко видно, что наш защитник Якимов был первым на мяче.
На это должна была обратить внимание рефери Дениса Шурмана арбитр ВАР Анастасия Романюк, но она этого почему-то не сделала. И до дополнительного просмотра дело даже не дошло.

Во втором тайме стилистика игры уже изменилась, потому, что нужно было отыграться, и мы большими силами пошли вперед. В нашей защите появились свободные зоны, и соперник несколько раз опасно атаковал. Полумоменты были и у «Левого Берега», но счет не изменился. Подопечным не откажешь в усердии, но уже не впервые нам помешала судейская ошибка».

В настоящее время «Левый Берег» занимает 14 место в УПЛ, набрав 9 очков.

Ранее сообщалось, что капитан «Руха» Роман Дидык поделился впечатлениями от одержанной победы в 14 туре УПЛ над «Левым Берегом».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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