Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередная потеря. Суперзвезда мадридского Реала пропустит матч с Ливерпулем
Испания
25 ноября 2024, 14:20 |
631
0

Очередная потеря. Суперзвезда мадридского Реала пропустит матч с Ливерпулем

Винисиус пропустит ближайшие 3 недели

25 ноября 2024, 14:20 |
631
0
Очередная потеря. Суперзвезда мадридского Реала пропустит матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус пропустит ближайшие 3 недели из-за травмы, сообщает Фабрицио Романо.

24-летняя суперзвезда не сыграет с «Ливерпулем», «Хетафе», «Атлетико», «Жироной» и «Аталантой».

Мед. штаб сливочных попытается вернуть игрока к финалу Межконтинентального кубка, который состоится 18 декабря, но есть вероятность, что он сможет сыграть раньше.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

Анчелотти назвал лучших правых защитников мира.

По теме:
Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
Сан-Марино издевается с Манчестер Сити – предложили сыграть матч
Матч Шахтера в Лиге чемпионов рассудит учитель средней школы
Винисиус Жуниор Ливерпуль Реал Мадрид Жирона Хетафе Аталанта Атлетико Мадрид травма Фабрицио Романо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25 ноября 2024, 07:48 0
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Александр отметил Мозеса Итауму

Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?
Футбол | 25 ноября 2024, 11:21 2
Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?
Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?

У футболистов «Александрии» хорошие премиальные

Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Бокс | 25.11.2024, 08:21
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Футбол | 25.11.2024, 13:17
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Футбол | 25.11.2024, 08:53
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
24.11.2024, 07:25 3
Футбол
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
23.11.2024, 22:38
Футбол
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
23.11.2024, 20:30 1
Футбол
В Сингапуре состоялось открытие матча за звание чемпиона мира по шахматам
В Сингапуре состоялось открытие матча за звание чемпиона мира по шахматам
24.11.2024, 18:51 1
Другие виды
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
23.11.2024, 20:48
Бокс
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
24.11.2024, 19:06 152
Футбол
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
23.11.2024, 09:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем