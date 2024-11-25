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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 15:56 | Обновлено 25 ноября 2024, 16:13
336
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Александрия – третья сила? Не надо нас хоронить»

Наставник «Кривбасса» рассказал о борьбе за третье место в УПЛ

25 ноября 2024, 15:56 | Обновлено 25 ноября 2024, 16:13
336
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Александрия – третья сила? Не надо нас хоронить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил шансы своих подопечных побороться за третье место в УПЛ:

«Мы будем все делать для того, чтобы попасть в тройку. Нас уже убрали из этой гонки. Сказали, что третья сила – «Александрия». Я уважаю эту команду, они показывают качественный футбол. Но мы еще не сдаемся, мы живы, нас рано хоронить. Все покажет концовка сезона. Я хочу дождаться конца сезона, а тогда о чем-то говорить», – сказал Вернидуб.

«Кривбасс» занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ – в активе команды 22 балла. В последнем матче подопечные Юрия Вернидуба победили «Оболонь» со счетом 1:0.

Сообщалось, что наставник «Кривбасса» прокомментировал победу в матче 14-го тура.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Оболонь Киев Оболонь - Кривбасс
Микола Титюк Источник: Профутбол Digital
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