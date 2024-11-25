Юрий ВЕРНИДУБ: «Александрия – третья сила? Не надо нас хоронить»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил шансы своих подопечных побороться за третье место в УПЛ:

«Мы будем все делать для того, чтобы попасть в тройку. Нас уже убрали из этой гонки. Сказали, что третья сила – «Александрия». Я уважаю эту команду, они показывают качественный футбол. Но мы еще не сдаемся, мы живы, нас рано хоронить. Все покажет концовка сезона. Я хочу дождаться конца сезона, а тогда о чем-то говорить», – сказал Вернидуб.

«Кривбасс» занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ – в активе команды 22 балла. В последнем матче подопечные Юрия Вернидуба победили «Оболонь» со счетом 1:0.

Сообщалось, что наставник «Кривбасса» прокомментировал победу в матче 14-го тура.