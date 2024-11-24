Юрий ВЕРНИДУБ: «Скажите мне, какие моменты, кроме пенальти, имела Оболонь»

24 ноября состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Кривбассом». Главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб высказался о победе в игре:

– «Оболонь» очень изменилась с приходом Шищенко. Соперник стал демонстрировать более интересный футбол. Поэтому понимал, что будет очень тяжело. Здесь молодая команда, в составе все украинцы, было понятно, что они будут «грызть землю» до конца. Наша победа дорогого стоит. Поблагодарил ребят, ведь они не уступали оппоненту и забили важный победный гол.

Очень благодарен арбитрам на VAR, которые разобрались с голом Твердохлеба и засчитали его, ведь он был забит по правилам, никакого офсайда там не было. Что касается пенальти в наши ворота, то, пересмотрев повторение, увидел, что все по делу. Мяч попал в руку Твердохлеба, потому претензий нет. Что касается эмоций, то я такой эмоциональный человек, и так реагирую на некоторые моменты. Рад, что получили эти тяжелые три очка и снова в игре.

Впереди у «Кривбасса» три матча. Если хорошо сыграем, то останемся в борьбе за бронзу. Почему нет? У нас много новых футболистов и много позиционных перестановок, но ребята молодцы прислушиваются к советам и упорно работают. Хочу пожелать им здоровья, ведь у нас сейчас хватает травмированных. Надеюсь, в отпуск все уйдут здоровыми.

– Оцените игру молодого Шевченко, который отыграл больше часа сегодня…

– 70 минут. Я им очень доволен. Если честно, ожидал худшего. Но он молодец. Желаю ему только дальнейшего прогресса. Тем более это парень из Футбольной Академии «Кривбасс». Хочется, чтобы наших питомцев в главной команде было все больше. Есть еще Каменский. Думаю, после зимних сборов он тоже будет играть еще больше.

Дай Бог, чтобы он тоже стал футболистом первой команды. Есть и другие игроки. 5-6 таких, за которыми мы внимательно следим и которые с нами работают. Но все зависит от них, от их работы. Если они захотят, то будут играть.

– За счет чего Шевченко попал в основной состав сегодня?

– Давно за ним следим, ему всего 18 лет. Есть еще Пличко, Матяш, Попов, другие ребята. Рассчитываем на них в будущем.

– Шищенко сказал, что «Кривбасс» сегодня сыграл невнятно в атаке.

– Я бы так не сказал. У нас в целом позиция нападающего проблемная. Принс Аду пошел в «Викторию». Сейчас впереди играет Соса, обычно выступающего на позиции крайнего полузащитника. Есть Кожушко. Но я понимал, как «Оболонь» защищается. И эти его забеги вперед не пройдут, и шансов будет мало. Сегодня у нас были еще моменты: Кожушко, Микитишин пробивали, другие случаи. Вы лучше скажите мне, какие еще моменты, кроме пенальти, имела Оболонь. Только это все.

Мы играем тем составом, который имеем сейчас. Есть над чем работать. Мы такая же команда, как и другие в УПЛ. У нас нет возможности, как, например, у «Шахтера», покупать игроков, которые стоят по 10-15 миллионов. Давайте пройдемся по нашему составу. Клищук, Понедельник, Твердохлеб. Все пришли из скромных клубов, но помогли «Кривбассу» завоевать бронзу.

Макс Задерака прогрессирует. Кожушко. Где Олег еще столько забивал, как не в Кривбассе? Вот поэтому мы работаем и надеемся на них. Понедельник, Драмбаев. Номинально игроки флангов, но сейчас играют в центре обороны. Самое главное, что есть результат, и ребята делают свое дело. «Оболони» желаю только побед и выбраться из зоны вылета.

– Какие новости по Задераке?

– Думаю, к игре с «Полесьем» он уже будет в строю. У него небольшое повреждение. Надеюсь, тоже вернется Романчук.

– Вопросы по игре Маханькова сегодня…

– Низкий поклон ему за то, что он имел терпение, работал все это время. И дождался своего шанса. Владимир – настоящий профессионал. Что касается Клищука, то он провел очень много игр, и были похожи ошибки в разных матчах. Потому дали ему время отдохнуть. В целом сейчас будет классная конкуренция на вратарской позиции у нас: Клищук, Маханьков, есть еще Хома.