Украинские арбитры получили назначения на международные матчи

32-летняя украинская арбитрша Кристина Козорог будет работать главным арбитром на матчах Швейцария (WU-19) — Азербайджан (WU-19) (26 ноября) и Азербайджан (WU-19) — Кипр (WU-19) (2 декабря).

Также Козорог будет работать четвертым арбитром на матче Швейцария (WU-19) — Кипр (WU-19) (29 ноября).

30-летняя украинка Ирина Чайка будет работать на всех трех матчах вместе с Козорог, но выполнять обязанности линейного арбитра.

Козорог с 2023 года работает арбитром в Премьер-лиге Украины. Она также стала известна благодаря инциденту в 2018 году во время матча Верес Ровно — Минай, когда тренер закарпатцев Игорь Харковщенко высказал сексистские замечания в адрес арбитра. Тогда он раскритиковал ее и призвал ее рожать детей, а не судить футбольные матчи.

Стоит отметить, что карьера Кристины Козорог продолжает развиваться, и она уже работает на международных матчах, в то время как Игорь Харковщенко после того инцидента больше не тренировал ни одну команду на профессиональном уровне.

Раньше Николай Балакин получил https://sport.ua/news/718709-voydet-v-istoriyu-ukrainskiy-arbitr-rassudit-match-top-komandy-v-lchназначение на матч Лиги чемпионов.