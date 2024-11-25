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Англия
25 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 25 ноября 2024, 15:27
739
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Возвращение Цыганкова, упущенный шанс Миколенко и незабивной Довбик

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

25 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 25 ноября 2024, 15:27
739
0
Возвращение Цыганкова, упущенный шанс Миколенко и незабивной Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Довбик не смог забить

«Рома» в гостях уступила «Наполи» – 0:1.

Единственный гол в матче забил Ромелу Лукаку в начале второго тайма.

Артём Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. У украинского нападающего было несколько моментов забить, но отличиться он так и не смог.

В середине первого тайма у Артема был свой шанс. Партнеры разрезной передачей вывели Довбика на ворота хозяев. Форвард сборной Украины очень долго принимал решение и упустил момент для удара или поперечного паса.

Довбик мог забить после стандарта. Украинец выбрал хорошую позицию, выиграл борьбу у защитника, сильно пробил, но удар Артема головой приняла на себя перекладина. Вратарь «Наполи» не реагировал на удар.

В конце матча «волки» удачно запрессинговали соперника на его половине поля. Довбик пробивал с острого угла, но не попал в ворота. Правда, у украинского нападающего был офсайд.

«Рома» на 12-м месте с 13-ю очками.

Цыганков восстановился от травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

У «Жироны» не было никаких проблем в каталонском дерби против «Эспаньола» – 4:1.

Судьба поединка была решена в первом тайме, когда хозяева забили 4 гола в ворота «попугаев».

Виктор Цыганков восстановился после травмы и вернулся в заявку «Жироны». Украинский вингер появился на поле на 60-й минуте встречи.

Игровая форма Цыганкова оставляла желать лучшего. Длительный простой давал о себе знать.

Виктор нанес 2 удара по воротам «попугаев». Но обе попытки украинского полузащитника были заблокированы защитниками «Эспаньола».

«Жирона» на 7-й позиции с 21-м очком.

Полный матч Забарного

«Борнмут» дома уступил «Брайтону» – 1:2.

«Вишни» смогли забить гол престижа только в добавленное к матчу время.

Илья Забарный привычно провел полный поединок в составе хозяев.

Работы у украинского защитника было не так много. Хозяева имели игровое преимущество. В начале второго тайма «Борнмут» оказался в большинстве.

Прямой вины в обоих пропущенных мячах Забарного нет. Однако оба пропущенных гола пришли из зоны центральных защитников. В первом случае гостям удалась быстрая атака в несколько касаний и добивание. Во втором случае – разрезная передача из зоны ответственности Забарного. В обоих случаях Илья не смог помочь своей команде. Оборона «вишен» не успевала за скоростью гостей.

«Борнмут» опустился на 13-ю строчку, имея в активе 15 очков.

Миколенко не сумел победить Ярмолюка

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» дома не смог победить «Брентфорд» – 0:0.

С конца первого тайма «ириски» играли в большинстве, но так и не смогли забить.

Виталий Миколенко провел на поле весь поединок. В обороне у украинского защитника не было никаких проблем. Миколенко был надежным и не дал сопернику ничего сделать со своего левого фланга.

К атакующим действиям Виталий также подключался. Пытался поддерживать позиционные атаки, делал забегания. В середине второго тайма мог стать героем матча. Миколенко пробивал метров с 7-8 по воротам соперника. Но поймать на ногу мяч Виталий не смог. Удар защитника прошел мимо ворот.

В конце матча навес Миколенко привел к опасному моменту у ворот «Брентфорда». Но защитники «пчел» смогли заблокировать удар с близкого расстояния.

Егор Ярмолюк вышел на поле на 86-й минуте встречи. Украинский полузащитник проделал много беговой работы, но особо ничем не сумел отличиться за прошедшее время.

«Эвертон» на 15-й позиции в АПЛ, имея в своем активе 11 очков. «Брентфорд» на 11-м месте с 17-ю баллами в активе.

Зинченко вышел на замену

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» не имел никаких проблем с «Ноттингем Форест» – 3:0.

В первом тайме «канониры» забили гол, а после перерыва довели счет до разгрома.

Александр Зинченко вышел на замену на 67-й минуте встречи вместо своего конкурента Риккардо Калафьори.

Сразу после выхода на замену украинский футболист обрезался в центре поля. Один раз опасно подключился к атаке. В остальном был пассивным. Разве что помогал в контроле мяча.

«Арсенал» находится на 4-м месте, имея в своем активе 22 очка.

Игнорирование Мудрика

«Реал» в гостях одолел «Леганес» – 3:0. Андрей Лунин уступил место в воротах «сливочных» Тибо Куртуа.

«Челси» в гостях одолел «Лестер» – 2:1. Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных.

Смена тренера не помогла «Дженоа». «Грифоны» расписали дома ничью с «Кальяри» – 2:2. Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы.

Сергей ТИЩЕНКО

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статьи эксклюзив Виктор Цыганков Виталий Миколенко Артем Довбик Илья Забарный Егор Ярмолюк Михаил Мудрик Андрей Лунин Руслан Малиновский
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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