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Пляжный футбол
25 ноября 2024, 15:31 | Обновлено 25 ноября 2024, 15:41
273
0

«Девочки были готовы к финалу». Клименко – о турнире в Саудовской Аравии

Сборная Украины заняла третье место на турнире Neom Beach Soccer Cup 2024

25 ноября 2024, 15:31 | Обновлено 25 ноября 2024, 15:41
273
0
«Девочки были готовы к финалу». Клименко – о турнире в Саудовской Аравии
УАФ

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко оценил игру своих подопечных после международного турнира Neom Beach Soccer Cup 2024 в Саудовской Аравии.

«Хочу прежде всего отметить отличную организацию соревнований. Это был турнир топ-уровня. Судя по всему, Саудовская Аравия явно хочет принять чемпионат мира в ближайшие годы.

Что касается итогового результата в Неоме — мы не совсем довольны. Считаем, что на этом турнире мы должны были играть в финале. Например, первый матч с испанками мы начали хорошо, повели в счете. Однако потом наше функциональное состояние и аж четыре технические ошибки, которые мы допустили в одном матче, в конечном итоге не позволили нам дать Испании настоящий бой.

После этой встречи мы провели общие сборы, поговорили с девочками и приняли решение, как играть следующие матчи для позитивного результата. С Англией у нас проблем, в принципе, не возникло. Мы понимали, как будет действовать соперник, навязали ему свою тактику, девочки выполнили установку на игру и победили «с запасом». В решающем матче с бразильянками за выход в финал мы соперника фактически переиграли. Не дали пространства их атакующим игрокам, перекрыли фланговые позиции, плотно сыграли в центральной зоне защиты.

Стартовый прессинг от Бразилии мы выдержали, забили два мяча, и всё складывалось хорошо. Но снова вмешались наши технические ошибки. Мы пропустили второй мяч из-за недоразумения при смене четвёрок. Неприятный момент, которого не следовало допускать на таком уровне. При третьем голе в наши ворота судьи не увидели явного фола со стороны соперниц на нашем вратаре. Они же не поставили чистый пенальти в ворота Бразилии при счете 4:4. Мы уже даже привыкли к таким судейским ошибкам — выработался своего рода иммунитет. Что ж, сделали выводы и двигаемся дальше.»

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Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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