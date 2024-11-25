«Девочки были готовы к финалу». Клименко – о турнире в Саудовской Аравии
Сборная Украины заняла третье место на турнире Neom Beach Soccer Cup 2024
Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко оценил игру своих подопечных после международного турнира Neom Beach Soccer Cup 2024 в Саудовской Аравии.
«Хочу прежде всего отметить отличную организацию соревнований. Это был турнир топ-уровня. Судя по всему, Саудовская Аравия явно хочет принять чемпионат мира в ближайшие годы.
Что касается итогового результата в Неоме — мы не совсем довольны. Считаем, что на этом турнире мы должны были играть в финале. Например, первый матч с испанками мы начали хорошо, повели в счете. Однако потом наше функциональное состояние и аж четыре технические ошибки, которые мы допустили в одном матче, в конечном итоге не позволили нам дать Испании настоящий бой.
После этой встречи мы провели общие сборы, поговорили с девочками и приняли решение, как играть следующие матчи для позитивного результата. С Англией у нас проблем, в принципе, не возникло. Мы понимали, как будет действовать соперник, навязали ему свою тактику, девочки выполнили установку на игру и победили «с запасом». В решающем матче с бразильянками за выход в финал мы соперника фактически переиграли. Не дали пространства их атакующим игрокам, перекрыли фланговые позиции, плотно сыграли в центральной зоне защиты.
Стартовый прессинг от Бразилии мы выдержали, забили два мяча, и всё складывалось хорошо. Но снова вмешались наши технические ошибки. Мы пропустили второй мяч из-за недоразумения при смене четвёрок. Неприятный момент, которого не следовало допускать на таком уровне. При третьем голе в наши ворота судьи не увидели явного фола со стороны соперниц на нашем вратаре. Они же не поставили чистый пенальти в ворота Бразилии при счете 4:4. Мы уже даже привыкли к таким судейским ошибкам — выработался своего рода иммунитет. Что ж, сделали выводы и двигаемся дальше.»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Муххарем Яшари может покинуть ЛНЗ в ближайшее время
Джордж выделил Джека Джонса, Рокки Марчиано и Джо Луиса