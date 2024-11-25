Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
«Реал Сосьедад» встретится с киевски клубом в шестом туре Лиги Европы
Соперник киевского «Динамо» по Лиге Европы – «Реал Сосьедад» – переживает не лучшие времена. Испанский клуб проиграл в чемпионате Испании «Атлетику» – 0:1.
После матча разгорелся конфликт между тренером команды и одним из футболистов.
Главный тренер команды Иманоль Альгуасиль заявил: «Мы не вышли на поле в таком важном матче. Если бы у меня была возможность, я бы поменял сразу 11 футболистов».
Наставнику ответил капитан команды Микель Оярсабаль: «Мы пережили много тяжелых сезонов и мы никогда не будем одни. Надо следить за тем, в каком состоянии мы подходим к матчу. Нужно смотреть на идеи, варианты нашей игры. Нужно тщательней планировать будущие поединки. Всегда больше всех достается футболистам. Пусть каждый посмотрит в зеркало и подумает, что он делает не так».
«Реал Сосьедад» сыграет с киевским «Динамо» 12 декабря в шестом туре Лиги Европы.
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