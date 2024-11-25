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Лига чемпионов
25 ноября 2024, 15:02 |
2204
5

Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока

«Реал Сосьедад» встретится с киевски клубом в шестом туре Лиги Европы

25 ноября 2024, 15:02 |
2204
5
Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

Соперник киевского «Динамо» по Лиге Европы – «Реал Сосьедад» – переживает не лучшие времена. Испанский клуб проиграл в чемпионате Испании «Атлетику» – 0:1.

После матча разгорелся конфликт между тренером команды и одним из футболистов.

Главный тренер команды Иманоль Альгуасиль заявил: «Мы не вышли на поле в таком важном матче. Если бы у меня была возможность, я бы поменял сразу 11 футболистов».

Наставнику ответил капитан команды Микель Оярсабаль: «Мы пережили много тяжелых сезонов и мы никогда не будем одни. Надо следить за тем, в каком состоянии мы подходим к матчу. Нужно смотреть на идеи, варианты нашей игры. Нужно тщательней планировать будущие поединки. Всегда больше всех достается футболистам. Пусть каждый посмотрит в зеркало и подумает, что он делает не так».

«Реал Сосьедад» сыграет с киевским «Динамо» 12 декабря в шестом туре Лиги Европы.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль Микель Оярсабаль Динамо Киев
Микола Титюк Источник: Marca
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Комментарии 5
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mini.f
Это не помешает испанской команде отгрузить очередную троечку мячей команде Суркисов...
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+4
Тарас Вінцковський
На жаль теперішньому "Динамо" навіть криза суперника не допоможе. Надто низький рівень гри демонструють.
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+1
Falko
Поки не бачу жодної кризи, абсолютно робочі висловлювання після поразки. Атлетік зараз знову потужний, він грав удома і виграв аж 1:0. І взагалі, це було баскське дербі команд із різними принципами і підходами до комплектування.
Тобто, подача матеріалу як завжди - "таблоїд".
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0
Diesel
А нічого що в минулому турі Реал Сосьедад обіграв Барсу ?
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0
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