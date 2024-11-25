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  4. Достоин внимания. Легионер из УПЛ заинтересовал сразу 5 европейских клубов
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 13:58 | Обновлено 25 ноября 2024, 14:04
912
4

Достоин внимания. Легионер из УПЛ заинтересовал сразу 5 европейских клубов

Муххарем Яшари может покинуть ЛНЗ в ближайшее время

25 ноября 2024, 13:58 | Обновлено 25 ноября 2024, 14:04
912
4
Достоин внимания. Легионер из УПЛ заинтересовал сразу 5 европейских клубов
Telegrafi. Муххарем Яшари

Косовский вингер ЛНЗ Мухахарем Яшари привлекает внимание нескольких европейских клубов, сообщает ТаТоТаке.

26-летний игрок имеет конкретный интерес от «Нюрнберга» и «Ариса». Менее заинтересованы, но следят за игроком, два клуба из Чехии и один из Франции. Яшари пришел в ЛНЗ за 50 тысяч долларов зимой 2024-го года, сейчас же клуб из Черкасс хочет продать игрока за 1 миллион евро.

В текущем сезоне Муххарем Яшари провел 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Карраско назвал причины поражения ЛНЗ от «Ворсклы».

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Мухаррем Яшари ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ трансферы Нюрнберг Арис Салоники ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: YouTube
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Перець
такий підйом бабла мені подобається мабуть Шахтар став прикладом 
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Gargantua81
нашли одного хорошего игрока и быстренько его продадут. а взамен купят три шлака которые провалятся. и в итоге останутся со шлаком и без денег.
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