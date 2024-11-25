Достоин внимания. Легионер из УПЛ заинтересовал сразу 5 европейских клубов

Косовский вингер ЛНЗ Мухахарем Яшари привлекает внимание нескольких европейских клубов, сообщает ТаТоТаке.

26-летний игрок имеет конкретный интерес от «Нюрнберга» и «Ариса». Менее заинтересованы, но следят за игроком, два клуба из Чехии и один из Франции. Яшари пришел в ЛНЗ за 50 тысяч долларов зимой 2024-го года, сейчас же клуб из Черкасс хочет продать игрока за 1 миллион евро.

В текущем сезоне Муххарем Яшари провел 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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