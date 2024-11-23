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  4. Карраско нашел причины поражения ЛНЗ в матче с Ворсклой
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 15:56 |
510
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Карраско нашел причины поражения ЛНЗ в матче с Ворсклой

Специалист пожаловался на состояние газона в Полтаве

23 ноября 2024, 15:56 |
510
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Карраско нашел причины поражения ЛНЗ в матче с Ворсклой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Карраско

Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско поделился эмоциями после поражения от полтавской «Ворсклы» в 14 туре украинской Премьер-лиги (0:2). Специалист заявил, что поле было низкого качества.

– Трудно показывать футбол на таком тяжелом поле? Много воды, и ваши тактические замыслы вряд ли сегодня воплотились в реальность.

– Да, мы знали, что это будет очень тяжело для команды. Я думаю, что мы хорошо адаптировались, мы знали, что нужно было делать, и мы это показали в 1-м тайме.

Мы пропустили несправедливый гол с точки зрения игры, а потом хотели продолжить делать то же, что делали, потому что не было ничего, что мы могли изменить, потому что в таких погодных условиях тяжело играть.

У нас была подача, а потом мы уже обороняемся у наших ворот. Это об эффективности.

– Вы говорите, что в 1-м тайме вы пропустили несправедливый мяч, не по игре.

– Нет, это не был несправедливый гол. Они просто более эффективно использовали моменты, которые у них были, наверное, было больше моментов, но мы их не конвертировали в голы.

– Быть ЛНЗ более эффективными больше всего поле вам помешало?

– Да, поле было самой большой проблемой, потому что каждое действие становится тяжелым при таком газоне. Мы пытались показать нашу лучшую игру.

– К концу 2-го тайма команды уже заметно команды адаптировались к полю, и вы создавали моменты, но создавали их в меньшинстве.

– Я так не думаю, потому что мы не пропускали после этого. Единственная проблема в том, что мы не могли создавать достаточно. Здесь нет вопросов к рефери, это просто то, что случается.

Но это усложняет работу остальной команды, особенно когда мы только выпускаем двух игроков, которые готовы сменить игру, и они выходят в плохой для команды ситуации после удаления, – сказал Карраско.

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Андрес Карраско ЛНЗ Черкассы Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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R1d3r
Газон в Полтаве ужасного качества, на нем только коров пасти.
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