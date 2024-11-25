Другие новости25 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 25 ноября 2024, 16:19
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Конец контракта. Украинский защитник покинет заграничный клуб
Сергей Вакуленко покинет армянский «Пюник»
25 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 25 ноября 2024, 16:19
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Украинский защитник и воспитанник донецкого «Шахтера» Сергей Вакуленко покинет армянский «Пюник», сообщает Украинский Футбол.
Контракт 31-летнего украинца заканчивается в конце ноября и игрок не собирается его продлевать. Украинец станет свободным агентом.
Игрок успел поиграть за молодежную сборную Украины.
В текущем сезоне Сергей Вакуленко провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 1 голевой передачей.
Дарио Срна прокомментировал предстоящее трансферное окно для донецкого «Шахтера».
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