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25 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 25 ноября 2024, 16:19
945
0

Конец контракта. Украинский защитник покинет заграничный клуб

Сергей Вакуленко покинет армянский «Пюник»

25 ноября 2024, 15:29 | Обновлено 25 ноября 2024, 16:19
945
0
Конец контракта. Украинский защитник покинет заграничный клуб
Wikipedia. Сергей Вакуленко

Украинский защитник и воспитанник донецкого «Шахтера» Сергей Вакуленко покинет армянский «Пюник», сообщает Украинский Футбол.

Контракт 31-летнего украинца заканчивается в конце ноября и игрок не собирается его продлевать. Украинец станет свободным агентом.

Игрок успел поиграть за молодежную сборную Украины.

В текущем сезоне Сергей Вакуленко провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 1 голевой передачей.

Дарио Срна прокомментировал предстоящее трансферное окно для донецкого «Шахтера».

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Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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