Конец контракта. Украинский защитник покинет заграничный клуб

Украинский защитник и воспитанник донецкого «Шахтера» Сергей Вакуленко покинет армянский «Пюник», сообщает Украинский Футбол.

Контракт 31-летнего украинца заканчивается в конце ноября и игрок не собирается его продлевать. Украинец станет свободным агентом.

Игрок успел поиграть за молодежную сборную Украины.

В текущем сезоне Сергей Вакуленко провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился 1 голевой передачей.

Дарио Срна прокомментировал предстоящее трансферное окно для донецкого «Шахтера».