Насобирали 19 игроков. Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на предстоящий матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Из-за большого количества травмированных клуб рассчитывает на 19 игроков.

Заявка «Реала» на матч Лиги чемпионов:

Вратари: Фран Гонсалес, Андрей Лунин, Тибо Куртуа.

Защитники: Хесус Вальехо, Рауль Асенсио, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Лукас Васкес.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Лука Модрич, Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Дани Себальос.

Форварды: Эндрик, Килиан Мбаппе, Браим Диас, Гонсало Гарсия.

Из-за травм команде не помогут: Давид Алаба, Орельен Тчуамени, Даниэль Карвахаль, Родриго, Эдер Милитао, Винисиус Жуниор.

Матч пятого тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» состоится 27 ноября. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Английский клуб возглавляет турнирную таблицу – в активе команды 12 баллов. «Реал» занимает 18-е место, набрав 6 очков.

Ранее сообщалось, что лидер мадридской команды Винисиус выбыл на три недели.