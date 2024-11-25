Очередная потеря. Суперзвезда мадридского Реала пропустит матч с Ливерпулем

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус пропустит ближайшие 3 недели из-за травмы, сообщает Фабрицио Романо.

24-летняя суперзвезда не сыграет с «Ливерпулем», «Хетафе», «Атлетико», «Жироной» и «Аталантой».

Мед. штаб сливочных попытается вернуть игрока к финалу Межконтинентального кубка, который состоится 18 декабря, но есть вероятность, что он сможет сыграть раньше.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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