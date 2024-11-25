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Украина. Первая лига
25 ноября 2024, 13:32 |
827
0

ПФЛ утвердила даты перенесенных поединков

Игры были отменены из-за воздушной тревоги

25 ноября 2024, 13:32 |
827
0
ПФЛ утвердила даты перенесенных поединков
ПФЛ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua сообщил, когда состоятся перенесенные из-за воздушной тревоги поединки 18-го тура в группе «Б» Первой лиги:

«Центральный матч «Полтава» – «Металлист 1925» начнется в 12:00 25 ноября.
Противостояние «Виктория» – «ЮКСА» состоится в Киеве 27 ноября, но из-за погодных условий еще уточняется на каком стадионе.
Футболистам «Диназа» будет засчитано поражение из-за неявки в Запорожье, а судьба поединка «Кремень» – «Мариуполь» будет решаться на заседании КДК ПФЛ».

Ранее сообщалось, что снятие «Хуста» с чемпионата ПФЛ не повлияло на спортивный принцип.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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