Зняття Хуста з чемпіонату ПФЛ не вплинуло на спортивний принцип
Набрані закарпатцями очки – анулюються
Як стало відомо Sport.ua, в ПФЛ знайшли вихід, аби зняття першолігового «Хуста» не вплинуло на розподіл місць за спортивним принципом.
Оскільки закарпатці не зіграли на першому етапі 50 відсотків матчів, то очки набрані ними - анулюються.
Після завершення першого етапу «Хуст» посідає останнє місце в групі «А», а після другого - замикає турнірну таблицю в групі «Вибування».
Щоб усі учасники були в однаковому становищі, було прийнято рішення, що очки набрані клубами групи Б на першому етапі в поєдинках з останньою командою також анулюються. А вже другий етап команди в групах «Чемпіонська» та «Вибування» розпочнуть з набраними пунктами.
Суперництво в Першій лізі продовжують 17 команд. Перший етап завершиться 23 грудня.
Раніше ми повідомляли, що клуб Першої ліги «Металург» Запоріжжя звільнив головного тренера Володимира Шаповалова.
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