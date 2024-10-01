Зняття Хуста з чемпіонату ПФЛ не вплинуло на спортивний принцип

Як стало відомо Sport.ua, в ПФЛ знайшли вихід, аби зняття першолігового «Хуста» не вплинуло на розподіл місць за спортивним принципом.

Оскільки закарпатці не зіграли на першому етапі 50 відсотків матчів, то очки набрані ними - анулюються.

Після завершення першого етапу «Хуст» посідає останнє місце в групі «А», а після другого - замикає турнірну таблицю в групі «Вибування».

Щоб усі учасники були в однаковому становищі, було прийнято рішення, що очки набрані клубами групи Б на першому етапі в поєдинках з останньою командою також анулюються. А вже другий етап команди в групах «Чемпіонська» та «Вибування» розпочнуть з набраними пунктами.

Суперництво в Першій лізі продовжують 17 команд. Перший етап завершиться 23 грудня.

Раніше ми повідомляли, що клуб Першої ліги «Металург» Запоріжжя звільнив головного тренера Володимира Шаповалова.