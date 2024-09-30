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Украина. Первая лига
30 сентября 2024, 16:24 | Обновлено 30 сентября 2024, 16:34
728
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье уволил главного тренера

Владимир Шаповалов вместе со своим штабом покинул команду Первой лиги Украины

30 сентября 2024, 16:24 | Обновлено 30 сентября 2024, 16:34
728
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье уволил главного тренера
ФК Металлург. Владимир Шаповалов

68-летний специалист Владимир Шаповалов уволен с должности главного тренера запорожского «Металлурга». Также клуб прекратил сотрудничество с тренерами Сергеем Ковалевым, Андреем Зубченко и Александром Шевченко.

Владимир Шаповалов был назначен главным тренером 4 июля 2024 года, а до этого он временно исполнял обязанности на этой должности. Однако, результаты, которые демонстрирует команда в Первой лиге, не устраивают руководство. Команда за 8 туров набрала лишь 5 очков и находится на предпоследней строчке.

В последнем туре запорожский «Металлург» уступил «Диназу» со счетом 0:2.

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чемпионат Украины по футболу отставка Металлург Запорожье Первая лига Украины
Олександр Сільченко Источник: ФК Металлург Запорожье
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