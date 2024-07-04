ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье назначил нового тренера

«Металлург» Запорожье официально сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал Владимир Шаповалов. С апреля текущего года Шаповалов был исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга», теперь же его утвердили в качестве полноценного наставника.

Его ассистентами будут Андрей Зубченко и Сергей Ковалев, тренер вратарей – Андрей Мельник, тренер по физподготовке – Александр Шевченко. Новый штаб уже готовит команду к сезону 2024/2025, а также занимается комплектацией состава.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Металлург» Запорожье вылетел во Вторую лигу, проиграв в стыковых матчах «ЮКСЕ» 1:7 по сумме двух встреч.