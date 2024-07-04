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Украина. Вторая лига
04 июля 2024, 17:17 |
394
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье назначил нового тренера

С командой будет работать Владимир Шаповалов

04 июля 2024, 17:17 |
394
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье назначил нового тренера
ФК Металлург Запорожье. Владимир Шаповалов

«Металлург» Запорожье официально сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал Владимир Шаповалов. С апреля текущего года Шаповалов был исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга», теперь же его утвердили в качестве полноценного наставника.

Его ассистентами будут Андрей Зубченко и Сергей Ковалев, тренер вратарей – Андрей Мельник, тренер по физподготовке – Александр Шевченко. Новый штаб уже готовит команду к сезону 2024/2025, а также занимается комплектацией состава.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Металлург» Запорожье вылетел во Вторую лигу, проиграв в стыковых матчах «ЮКСЕ» 1:7 по сумме двух встреч.

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Металлург Запорожье
Олег Дидух Источник: ФК Металлург Запорожье
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Dfs2262ar
Да уж, блд..... І все це посміховисько за наші податки...
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