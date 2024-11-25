Саудовская Аравия25 ноября 2024, 14:25 |
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Аль-Рияд – Аль-Иттифак – 0:0. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии
25 ноября 2024, 14:25 |
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Вечером 24 ноября в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились команды «Аль-Рияд» и «Аль-Иттифак».
Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.
Саудовская Аравия. 11 тур. 24 ноября
«Аль-Рияд» – «Аль-Иттифак» – 0:0
Видеообзор матча:
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