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  4. Аль-Рияд – Аль-Иттифак – 0:0. Видеообзор матча
Саудовская Аравия
25 ноября 2024, 14:25 |
28
0

Аль-Рияд – Аль-Иттифак – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии

25 ноября 2024, 14:25 |
28
0
Аль-Рияд – Аль-Иттифак – 0:0. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 ноября в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились команды «Аль-Рияд» и «Аль-Иттифак».

Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.

Саудовская Аравия. 11 тур. 24 ноября

«Аль-Рияд» – «Аль-Иттифак» – 0:0

Видеообзор матча:

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Аль-Рияд Аль-Иттифак чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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