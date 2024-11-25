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Лига чемпионов
25 ноября 2024, 14:19 |
233
0

Матч Шахтера в Лиге чемпионов рассудит учитель средней школы

Главным арбитром поединка станет Урс Шнидер из Швейцарии

25 ноября 2024, 14:19 |
233
0
Матч Шахтера в Лиге чемпионов рассудит учитель средней школы
Getty Images/Global Images Ukraine.

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч 5-го тура Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер.

Главным арбитром матча станет Урс Шнидер со Швейцарии. На линиях помогать ему будут соотечественники Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер. Четвертым арбитром назначен Свен Вольфенсбергер (Швейцария). Ответственные за систему VAR – Бастиан Данкерт (Германия) и Федайи Сан (Швейцария).

Шиндеру – 38 лет, арбитром ФИФА стал в 2018 году. Совмещает судейство футбольных матчей с работой учителя в средней школе.

Матч ПСВ – Шахтер состоится 27 ноября на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. ПСВ занимает 24-е место, имея в своем активе 5 баллов. Шахтер набрал 4 очка и идет на 28-й позиции.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер судейские назначения
Микола Титюк Источник: УЕФА
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