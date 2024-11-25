Матч Шахтера в Лиге чемпионов рассудит учитель средней школы

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч 5-го тура Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер.

Главным арбитром матча станет Урс Шнидер со Швейцарии. На линиях помогать ему будут соотечественники Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер. Четвертым арбитром назначен Свен Вольфенсбергер (Швейцария). Ответственные за систему VAR – Бастиан Данкерт (Германия) и Федайи Сан (Швейцария).

Шиндеру – 38 лет, арбитром ФИФА стал в 2018 году. Совмещает судейство футбольных матчей с работой учителя в средней школе.

Матч ПСВ – Шахтер состоится 27 ноября на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. ПСВ занимает 24-е место, имея в своем активе 5 баллов. Шахтер набрал 4 очка и идет на 28-й позиции.