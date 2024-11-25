Сан-Марино издевается с Манчестер Сити – предложили сыграть матч
Карликовая страна обратилась к чемпиону Англии с удивительным предложением
Английский «Манчестер Сити» никак не может выбраться из кризиса – подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли пятый раз подряд. В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «горожане» разгромно уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:4.
Сборная Сан-Марино по футболу впервые в своей истории забила три мяча в официальном матче. Карликовая страна решила высмеять английского гранда и обратилась к «Манчестер Сити» в своих социальных сетях.
«Привет. Пожалуйста, сыграйте против нас. Мы думаем, что сможем вас победить», – сказано в сообщении.
«Манчестер Сити» занимает второе место в английской Премьер-лиги, имея в активе 23 балла. Отставание от лидера – «Ливерпуля» – составляет 8 очков. Следующий матч в чемпионате подопечные Гвардиолы проведут против «мерсисайдцев», в котором могут сократить отставание.
Hello, please play against us. 🙏— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) November 23, 2024
I think we can beat you. 🇸🇲
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