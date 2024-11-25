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  4. Сан-Марино издевается с Манчестер Сити – предложили сыграть матч
Англия
25 ноября 2024, 14:39 |
278
0

Сан-Марино издевается с Манчестер Сити – предложили сыграть матч

Карликовая страна обратилась к чемпиону Англии с удивительным предложением

25 ноября 2024, 14:39 |
278
0
Сан-Марино издевается с Манчестер Сити – предложили сыграть матч
Getty Images/Global Images Ukraine.

Английский «Манчестер Сити» никак не может выбраться из кризиса – подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли пятый раз подряд. В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «горожане» разгромно уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:4.

Сборная Сан-Марино по футболу впервые в своей истории забила три мяча в официальном матче. Карликовая страна решила высмеять английского гранда и обратилась к «Манчестер Сити» в своих социальных сетях.

«Привет. Пожалуйста, сыграйте против нас. Мы думаем, что сможем вас победить», – сказано в сообщении.

«Манчестер Сити» занимает второе место в английской Премьер-лиги, имея в активе 23 балла. Отставание от лидера – «Ливерпуля» – составляет 8 очков. Следующий матч в чемпионате подопечные Гвардиолы проведут против «мерсисайдцев», в котором могут сократить отставание.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль сборная Сан-Марино по футболу Жузеп Гвардиола
Микола Титюк Источник: Goal.com
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