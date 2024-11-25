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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 13:23 |
582
0

Утверждены даты и время начала матчей 17-го тура УПЛ

Поединки пройдут с 13 по 16 декабря

25 ноября 2024, 13:23 |
582
0
Утверждены даты и время начала матчей 17-го тура УПЛ
ФК Динамо Киев

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 17-го тура УПЛ.

Поединки 17-го тура УПЛ пройдут с 13 по 16 декабря.

УПЛ. 17-й тур

13 декабря (пятница)

  • 15:30. Ворскла – Левый Берег

14 декабря (суббота)

  • 13:00. Александрия – ЛНЗ
  • 15:30. Кривбасс – Карпаты
  • 18:00. Заря – Черноморец

15 декабря (воскресенье)

  • 13:00. Ингулец – Колос
  • 15:30. Рух – Оболонь
  • 18:00. Полесье – Шахтер

16 декабря (понедельник)

  • 13:00. Динамо – Верес
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Андрій Вітренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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