Украина. Премьер лига25 ноября 2024, 13:23 |
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Утверждены даты и время начала матчей 17-го тура УПЛ
Поединки пройдут с 13 по 16 декабря
25 ноября 2024, 13:23 |
582
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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 17-го тура УПЛ.
Поединки 17-го тура УПЛ пройдут с 13 по 16 декабря.
УПЛ. 17-й тур
13 декабря (пятница)
- 15:30. Ворскла – Левый Берег
14 декабря (суббота)
- 13:00. Александрия – ЛНЗ
- 15:30. Кривбасс – Карпаты
- 18:00. Заря – Черноморец
15 декабря (воскресенье)
- 13:00. Ингулец – Колос
- 15:30. Рух – Оболонь
- 18:00. Полесье – Шахтер
16 декабря (понедельник)
- 13:00. Динамо – Верес
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