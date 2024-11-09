Саудовский триумф Коко Гофф, провал Людмилы Киченок

В субботу, 9 ноября, завершилось последнее значимое соревнование 2024-го года в женском одиночном теннисе. Итоговый турнир в Эр-Рияде довольно неожиданно выиграла американка Коко Гофф. В финале она одолела китайскую теннисистку Чжэн Циньвень. Обо всем по порядку.

Стоит напомнить, что Итоговый турнир, или WTA Finals, проходит в конце теннисного сезона и представляет собой финальное соревнование для лидеров женского табеля о рангах. Участие в нем принимают восемь теннисисток, набравших больше всего рейтинговых очков за год. Турнир проводится ежегодно с 1971-го, а побеждали на нем фактически все выдающиеся теннисистки последней половины столетия. С этого сезона турнир выкупили арабские шейхи, поэтому до 2026-го года включительно лучшие теннисистки планеты будут встречаться на Итоговом именно в столице Саудовской Аравии. С точки зрения игроков это неплохо, поскольку резко увеличился призовой фонд соревнований – до 15,25 млн. долларов. А вот комфортно ли им было играть матчи посреди арабской рабочей недели, когда и так на не очень большой арене присутствовали считанные сотни болельщиков, является большим вопросом. Перефразировав известный анекдот, шейхи турнир купили, а зрителей – нет. Впрочем, в очередной раз обсуждать влияние больших денег на спорт в рамках этого материала не будем.

Восемь теннисисток были разделены на две группы, из которых по две лучших выходили в полуфинал, после чего в игре на выбывание определяли между собой победительницу. Начнём с группы, которая стартовала первой.

Фиолетовая группа Теннисистки И В П С О 1 Арина Соболенко 3 2 1 5-2 2 2 Чжэн Циньвень 3 2 1 4-3 2 3 Жасмин Паолини 3 1 2 2-4 1 4 Елена Рыбакина 3 1 2 3-5 1

В фиолетовой группе «нейтралка» Арина Соболенко подтвердила статус фаворитки. В первом туре она без проблем одолела соперницу, которая перед соревнованием казалась единственной, кто по текущему уровню игры мог побороться с первой ракеткой мира. Итоговый счет 6:3, 6:4 не отражает реального преимущества Соболенко. Ни единой своей подачи она не отдала китаянке, да и брейкпойнт у той был лишь один.

Во втором матче группы Жасмин Паолини в тяжелых двух сетах дожала Елену Рыбакину. Казахстанка запоребрикового происхождения не выступала в Туре с конца лета из-за травмы спины, и это серьезно сказалось на ее игре. Из-за огромного количества невынужденных ошибок Рыбакина должна была проиграть гораздо быстрее, но Паолини тоже ничего выдающегося на корте не демонстрировала. И все же смогла победить.

Во втором туре на корт сначала вышли Рыбакина и Чжэн. Две мощные теннисистки сначала обменялись выигранными сетами, а затем выяснилось, что третью партию сил у казашки не осталось. И на фоне этого, как часто бывает в теннисе, соперница поймала свою игру и забрала в решающем сете шесть из семи геймов.

Соболенко в своем матче победила Паолини в двух партиях. Несмотря на похожий счет, как в игре Арины с Чжэн Циньвень, определенные варианты у итальянки были. Ей лучше, чем китаянке, удавалась игра на приеме, поэтому «нейтралке» не было так просто на своей подаче. При счете 5:4 во втором сете у Паолини на приеме было два сетбола, но использовать ни один не удалось, после чего ее игра развалилась, и до конца встречи Жасмин смогла взять всего два очка.

После двух сыгранных туров в Фиолетовой группе стало ясно, что Соболенко досрочно обеспечила себе первое место, а Рыбакина распрощалась с даже теоретическими шансами на полуфинал. Судьба второго проходного места решалась в противостоянии Жасмин Паолини – Чжэн Циньвень, однако никакой борьбы не получилось. Китаянка уничтожила свою соперницу 6:1, 6:1 и заняла вторую позицию в группе. Соболенко же в матче без турнирной мотивации в трех быстрых сетах проиграла Рыбакиной.

Оранжевая группа Теннисистки И В П С О 1 Барбора Крейчикова 3 2 1 5-2 2 2 Коко Гофф 3 2 1 4-2 2 3 Ига Свентек 3 2 1 4-3 2 4 Джессика Пегула 2 0 2 0-4 0 5 Дарья Касаткина 1 0 1 0-2 0

В Оранжевой группе ситуация развивалась гораздо интереснее. Уже в стартовом матче Ига Свентек проиграла первый сет Барборе Крейчиковой и во втором получила 0:3 с двумя брейками. И вдруг все развернулось в обратную сторону. Полячка быстро сравняла счет и лучше провела концовку партии – 7:5. А в третьем сете уже не отпустила соперницу – 6:2. Кто мог тогда знать, что одного проигранного сета Свентек в итоге и не хватит для выхода в полуфинал?

Коко Гофф в американском дерби спокойно разобралась с Джессикой Пегулой, отдав той только 5 геймов. Через день так же уверенно Пегулу одолела и Крейчикова. Столь неудачное выступление прошлогодней финалистки турнира, как оказалось, было связано с обострением травмы колена, что привело к снятию американки с Итогового.

Игра Свентек против Гофф вовсе не походила на поединок двух теннисисток из топ-3 мирового рейтинга. Если первые половины обоих сетов уровень игры был просто посредственным, то концовки обеих партий Ига полностью провалила. Коко смогла победить недавнего доминатора мирового тенниса, несмотря на 11 двойных ошибок! Интересно, если бы дело дошло до третьего сета, удалось бы американке повторить собственное «достижение» своего последнего матча азиатской серии против Соболенко – 21 двойную? Зато Гофф минимально, но улучшила свою ужасающую статистику очных встреч против Свентек. Теперь из 13 таких игр она выиграла 2.

Поскольку Джессика Пегула снялась, вместо нее на корт против Свентек вышла первая запасная – Дарья Касаткина. Спортсменка, которая выступает хоть и без флага, однако, кажется, все же с зачатками совести, к борьбе была совсем не готова, взяв лишь один гейм за 53 минуты игры.

Коко Гофф и Барбора Крейчикова в очной дуэли решали не только свою судьбу на турнире, но и Иги Свентек. Полячке для того, чтобы продолжить борьбу, нужна была исключительно победа американки. Однако Коко не оправдала надежд. Она, хоть и выправила подачу по сравнению с предыдущим матчем, но в розыгрышах лучше не выглядела. В концовках обоих сетов Гофф проигрывала свою подачу, а затем отчаянно и безрезультатно боролась с подачами чешки на каждую партию. В итоге – 7:5, 6:4 в пользу Крейчиковой.

Таким образом, выиграла Оранжевую группу Барбора Крейчикова, которая перед турниром считалась абсолютным аутсайдером квартета. Свежесть в конце сезона еще раз сыграла большую роль на Итоговом турнире. Ведь чешка сыграла гораздо меньше игр в 2024-м году, чем ее соперницы по группе. Второе проходное место по проценту выигранных сетов заняла Коко Гофф. А обе прошлогодние финалистки – Ига Свентек и Джессика Пегула – прекратили участие в соревновании уже после группового раунда.

Полуфиналы

Чжэн Циньвень – Барбора Крейчикова – 6:3, 7:5

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Вывеска первого полуфинала была достаточно интригующей. Дебютантка Итоговых турниров против абсолютного аутсайдера всех предтурнирных раскладов. Наконец-то и атмосфера на корте стала по-настоящему теннисной, свободных мест на трибунах было относительно немного. Первый сет показал, почему статус Крейчиковой считался столь низким. Куча простых ошибок вместе с качественной подачей Чжэн привели к легкой победе китаянки в сете. А когда на старте второй партии чешка проиграла две свои подачи подряд, получив 0:3, казалось, что судьба матча решена.

Однако в этот момент куда-то делась первая подача Чжэн Циньвень, а Крейчикова стала меньше ошибаться. Идеальной ее игра не стала, но даже некоторого улучшения хватило для того, чтобы счёт 0:3 сменился на 4:3. Началась борьба характеров, в которой чешки хватило ненадолго. В шаге от тайбрейка, имея 30:0 на своей подаче, снова произошел сбой, и она проиграла четыре очка подряд, а с ними и гейм. После чего Чжэн с боями взяла свою подачу и вышла в финал, став лишь второй китаянкой, достигшей подобного успеха в истории.

Коко Гофф – Арина Соболенко – 7:6(4), 6:3

Текущий матч стал 9-м в очном противостоянии соперниц, и до пятницы счет между теннисистками был равным – 4:4. Соболенко выходила на полуфинал в статусе фаворитки, но и близко не продемонстрировала игру, достойную первой ракетки мира. Трудно даже вспомнить, когда последний раз за весь поединок «нейтралка» не выполнила бы ни одного эйса. Это значительно облегчило задачу американке, пытавшейся действовать исключительно от обороны, поняв, что игра у соперницы не идет. Однако в первой партии Соболенко все равно добралась до подачи на сет и благополучно ее не взяла. А на тайбрейке Гофф заработала сразу пять сетболов, и с четвертого забрала партию.

Во втором сете преимущество американки стало еще более заметным. Она неплохо держала мяч в корте, выжидая ошибок теннисистки без флага. Часто это приводило к успеху. С подачей у Соболенко творилось вообще черт знает что. Из пяти геймов на собственной подаче во второй партии ей удалось забрать только один, так что не удивительно, что на матч Гофф приняла, сделав очередной брейк. Украинские болельщики точно этим были довольны. Американка же в свои 20 лет стала самой молодой участницей финала Итогового турнира с 2010 года, со времен Каролин Возняцки.

Финал

Коко Гофф – Чжэн Циньвэнь - 3:6, 6:4, 7:6(2)

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Финал по уровню интриги и числу сюжетных поворотов, несомненно, стал украшением турнира. Чего, к сожалению, нельзя было сказать об уровне продемонстрированной девушками игры. Первый сет выдался равным, с борьбой почти на каждой подаче и немалым количеством нереализованных брейкпойнтов. Наконец, в восьмом гейме Чжэн Циньвень удалось сделать брейк, после чего, хоть и с проблемами, но удержать собственную подачу и забрать сет.

Во второй партии Гофф, пытаясь изменить ход событий на корте, перешла от осторожной модели игры к атакующей, что поначалу привело к граду своих ошибок и счету 0:2 и 1:3. Тут у американки вдруг полетело! Она взяла четыре гейма подряд, после чего, хоть и не подала на сет, однако тут же уверенно сделала брейк и сравняла счет по партиям.

Было очевидно, что теннисистки устали, и решающий сет должна была забрать та, кто сможет продемонстрировать определенную стабильность. А вот с этим не особо складывалось. Невынужденные ошибки сыпались, словно из рога изобилия. Все же, после брейка в середине партии, Чжэн вышла подавать на матч при счете 5:4, и сделала все, чтобы проиграть этот гейм. Едва удержав еще по одной своей подаче, соперницы добрались до тайбрейка. И именно здесь пора вспомнить о стабильности. Гофф образцово провела первые шесть розыгрышей и спокойно закончила встречу своей победой.

Коко стала седьмой американкой, выигравшей WTA Finals. Она получила 1300 рейтинговых очков и чуть менее пяти миллионов долларов, оставшись на третьем месте рейтинга. Ее соперница по финалу поднялась с 7-й на 5-ю позицию. Лидеры здесь неизменны – Арина Соболенко и Ига Свентек.

Параллельно с одиночным, в Эр-Рияде проходил Итоговый парный женский турнир. Для украинских поклонников тенниса он имел особый интерес, ведь среди участниц была наша соотечественница Людмила Киченок. Она выступала с привычной напарницей Аленой Остапенко. Украинско-латвийский тандем был даже посеян под первым номером.

Зеленая группа Теннисистки И В П С О 1 Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд 3 3 0 6-2 3 2 Николь Мелихар / Эллен Перес 3 2 1 4-3 2 3 Се Шувэй / Элизе Мертенс 3 1 2 4-4 1 4 Людмила Киченок / Алена Остапенко 3 0 3 1-6 0

Стартовый матч пара Киченок / Остапенко играла против одних из фавориток турнира по версии букмекеров Синякова / Таунсенд. Украинско-латвийский дуэт уверенно смотрелся в первом сете, взяв его со счетом 6:3. Старт второй партии также был оптимистичным – брейк в стартовом гейме. Однако из-за двойных ошибок Остапенко свою подачу тут же удержать не удалось, несмотря на двойной геймбол. Традиционно для женского тенниса после такой неудачи сразу последовал провал до счета 1:4, так что вторая партия с зеркальным счетом осталась за соперницами.

Традиционно для всех турниров WTA, кроме Шлемов, третий сет у пар играется в формате супертайбрейка до десяти выигранных одним дуэтом очков. Чаши весов в нем склонялись то в одну, то в другую сторону, вплоть до счета 9:8 в пользу Киченок / Остапенко. В этот момент на приеме подачи соперниц они сыграли активно, и Людмиле оставалось для победы забить несложный драйв-воллей на сетке. Однако украинка ошиблась по длине, а следующие два очка пара просто отдала.

Getty Images/Global Images Ukraine/ Алена Остапенко и Людмила Киченок

По большому счету, одним ударом был проигран весь турнир, ведь после такой неудачи в обоих последующих матчах дуэт Киченок / Остапенко не занимался теннисом, а мучился на корте, взяв в каждом из них только по четыре гейма и бесславно покинув Эр-Рияд.

Понятно, что без участия нашей теннисистки парные соревнования мало кого интересуют среди украинских болельщиков, так что далее приведем исключительно их результаты.

Белая группа Теннисистки И В П С О 1 Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф 3 3 0 6-2 3 2 Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова 3 2 1 4-4 2 3 Сара Эррани / Жасмин Паолини 3 1 2 4-5 1 4 Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик 3 0 3 3-6 0

Полуфиналы

Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф - Николь Мелихар / Эллен Перес - 7:6(7), 6:1

Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд - Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова - 6:0, 7:6(5)

Финал

Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф - Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – 7:5, 6:3

Канадско-новозеландский дуэт взял реванш у соперниц за поражение в финале Уимблдона. Дабровски и Рутлифф не проиграли на итоговом турнире ни одного матча и получили максимально возможные 1500 очков каждая. Теперь они размещаются на втором-третьем местах парного рейтинга WTA. Людмила Киченок после неудачного выступления потеряла одну строчку и занимает четвертую позицию. Лидерство, несмотря на поражение в финале, продолжает удерживать Катерина Синякова.

Поклонникам же тенниса скучать не придется. Уже в воскресенье, 10 ноября, стартует Итоговый турнир у мужчин. Соревнования в Турине начнутся в 15:00 матчем Карлос Алькарас – Каспер Рууд.