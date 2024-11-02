2 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко в трех сетах проиграли тандему Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд в 1-м туре Зеленой группы Итогового турнира WTA 2024.

Судьба поединка решилась на супертай-брейке (третий сет), на котором победу со счетом 11:9 одержали Катерина и Тейлор.

У украинско-латвийского тандема был матчбол на приеме при 9:8. К сожалению, реализовать его не удалось. Людмила не сумела попасть в открытую правую часть противоположной стороны корт ударом слета, хотя мяч был достаточно удобным.

Судья зафиксировал аут, счет стал 9:9, а последующие два поинта забрали Синякова и Таунсенд.

Несмотря на поражение, украинские фанаты просто обязаны поддержать Людмилу, поскольку матч был безумно сложным и напряженным! А впереди еще два тяжелых противостояния на групповом этапе.

В Зеленой группе также выступают тандемы Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.

ВИДЕО. Тот самый удар украинки, из-за которого она проиграла на Итоговом