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WTA
02 ноября 2024, 23:40 | Обновлено 02 ноября 2024, 23:41
530
0

ВИДЕО. Тот самый удар украинки, из-за которого она проиграла на Итоговом

Киченок могла принести победу себе и Остапенко над Синяковой и Таунсенд, но...

02 ноября 2024, 23:40 | Обновлено 02 ноября 2024, 23:41
530
0
ВИДЕО. Тот самый удар украинки, из-за которого она проиграла на Итоговом
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко в трех сетах проиграли тандему Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд в 1-м туре Зеленой группы Итогового турнира WTA 2024.

Судьба поединка решилась на супертай-брейке (третий сет), на котором победу со счетом 11:9 одержали Катерина и Тейлор.

У украинско-латвийского тандема был матчбол на приеме при 9:8. К сожалению, реализовать его не удалось. Людмила не сумела попасть в открытую правую часть противоположной стороны корт ударом слета, хотя мяч был достаточно удобным.

Судья зафиксировал аут, счет стал 9:9, а последующие два поинта забрали Синякова и Таунсенд.

Несмотря на поражение, украинские фанаты просто обязаны поддержать Людмилу, поскольку матч был безумно сложным и напряженным! А впереди еще два тяжелых противостояния на групповом этапе.

В Зеленой группе также выступают тандемы Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.

ВИДЕО. Тот самый удар украинки, из-за которого она проиграла на Итоговом

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видео Людмила Киченок Алена Остапенко Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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