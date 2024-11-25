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Саудовская Аравия
25 ноября 2024, 13:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:59
18
0

Дамак – Аль-Холуд – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии

25 ноября 2024, 13:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:59
18
0
Дамак – Аль-Холуд – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились команды «Дамак» и «Аль-Холуд».

Игра завершилась победой «Дамака» со счетом 2:1.

Саудовская Аравия. 11 тур. 24 ноября

«Дамак» – «Аль-Холуд» – 2:1

Голы: Н'Куду 24, Чафай, 67 – Мулека, 45+4

Видеообзор матча:

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Дамак Аль-Холуд чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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