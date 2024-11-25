Саудовская Аравия25 ноября 2024, 13:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:59
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Дамак – Аль-Холуд – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии
25 ноября 2024, 13:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:59
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24 ноября в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились команды «Дамак» и «Аль-Холуд».
Игра завершилась победой «Дамака» со счетом 2:1.
Саудовская Аравия. 11 тур. 24 ноября
«Дамак» – «Аль-Холуд» – 2:1
Голы: Н'Куду 24, Чафай, 67 – Мулека, 45+4
Видеообзор матча:
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