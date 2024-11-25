Саудовская Аравия25 ноября 2024, 13:39 |
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Аль-Иттихад – Аль-Фатех – 2:0. Аль-Иттихад поднялся на 1 место. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии
25 ноября 2024, 13:39 |
148
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Вечером 24 ноября в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились команды «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех».
Игра завершилась победой «Аль-Иттихад» со счетом 2:0, и команда поднялась на вершину таблицы.
Саудовская Аравия. 11 тур. 24 ноября
«Аль-Иттихад» – «Аль-Фатех» – 2:0
Голы: Фабинью 58, Ауар, 90+1
Видеообзор матча:
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