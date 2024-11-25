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Саудовская Аравия
25 ноября 2024, 13:39 |
148
0

Аль-Иттихад – Аль-Фатех – 2:0. Аль-Иттихад поднялся на 1 место. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии

25 ноября 2024, 13:39 |
148
0
Аль-Иттихад – Аль-Фатех – 2:0. Аль-Иттихад поднялся на 1 место. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 ноября в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились команды «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех».

Игра завершилась победой «Аль-Иттихад» со счетом 2:0, и команда поднялась на вершину таблицы.

Саудовская Аравия. 11 тур. 24 ноября

«Аль-Иттихад» – «Аль-Фатех» – 2:0

Голы: Фабинью 58, Ауар, 90+1

Видеообзор матча:

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Аль-Иттихад Джидда Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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