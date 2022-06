Нидерланды обновили невероятный рекорд в матчах с Уэльсом

Во втором туре Лиги наций Нидерланды переиграли Уэльс, вырвав победу в невероятный концовке.

Для «оранжевых» это был девятый матч в истории против этого соперника и девятая победа.

У сборной Нидерландов есть еще один оппонент, который сыграл столько же матчей и не смог отобрать у голландцев очки. Это команда Кипра.

🦁 - Netherlands🇳🇱 have won all 9 matches against Wales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



✅ 2-1

✅ 3-2

✅ 2-0

✅ 2-0

✅ 7-1

✅ 3-1

✅ 4-0

✅ 2-1

✅ 1-0



Cyprus🇨🇾 (9) are the only other opponent Netherlands have played as many fixtures against and still have a 100% winning record. #WALNED #NationsLeague