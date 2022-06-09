Нидерланды обновили невероятный рекорд в матчах с Уэльсом

Во втором туре Лиги наций Нидерланды переиграли Уэльс, вырвав победу в невероятный концовке.

Для «оранжевых» это был девятый матч в истории против этого соперника и девятая победа.

У сборной Нидерландов есть еще один оппонент, который сыграл столько же матчей и не смог отобрать у голландцев очки. Это команда Кипра.