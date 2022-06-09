Нидерланды обновили невероятный рекорд в матчах с Уэльсом
Голландцы выиграли все девять встреч против валлийцев
Во втором туре Лиги наций Нидерланды переиграли Уэльс, вырвав победу в невероятный концовке.
Для «оранжевых» это был девятый матч в истории против этого соперника и девятая победа.
У сборной Нидерландов есть еще один оппонент, который сыграл столько же матчей и не смог отобрать у голландцев очки. Это команда Кипра.
🦁 - Netherlands🇳🇱 have won all 9 matches against Wales🏴— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 8, 2022
✅ 2-1
✅ 3-2
✅ 2-0
✅ 2-0
✅ 7-1
✅ 3-1
✅ 4-0
✅ 2-1
✅ 1-0
Cyprus🇨🇾 (9) are the only other opponent Netherlands have played as many fixtures against and still have a 100% winning record. #WALNED #NationsLeague
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