Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды обновили невероятный рекорд в матчах с Уэльсом
Лига наций
09 июня 2022, 19:21 |
744
0

Нидерланды обновили невероятный рекорд в матчах с Уэльсом

Голландцы выиграли все девять встреч против валлийцев

09 июня 2022, 19:21 |
744
0
Нидерланды обновили невероятный рекорд в матчах с Уэльсом
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре Лиги наций Нидерланды переиграли Уэльс, вырвав победу в невероятный концовке.

Для «оранжевых» это был девятый матч в истории против этого соперника и девятая победа. 

У сборной Нидерландов есть еще один оппонент, который сыграл столько же матчей и не смог отобрать у голландцев очки. Это команда Кипра.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку и вылетела в Польшу
Эден АЗАР: «Я снова стану тем игроком, каким был»
Юрий ПАНЬКИВ: «Очень важно было одержать победу над Ирландией»
сборная Уэльса по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Gracenote Live
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины
Футбол | 09 июня 2022, 13:04 0
Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины
Сергей Сидорчук стал 30-м капитаном сборной Украины

Капитанскую премьеру в национальной дружине хавбек «Динамо» отметил в 31 год 37 дней

ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»
Футбол | 09 июня 2022, 07:17 1
ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»
ЛЕВАНДОВСКИ об 1:6 от Бельгии: «Этот матч заставит нас о многом задуматься»

Лидер сборной Польши разочарован разгромным поражением

ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
Теннис | 09.06.2022, 17:45
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Футбол | 08.06.2022, 23:50
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Футбол | 08.06.2022, 23:44
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Снова на победной тропе. Украина одолела Ирландию в Дублине
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
08.06.2022, 09:58 3
Футбол
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
07.06.2022, 23:13 3
Теннис
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
Ярмоленко впервые за 10 лет не попал в заявку, находясь в лагере сборной
08.06.2022, 12:53 9
Футбол
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
08.06.2022, 12:00
Бокс
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
08.06.2022, 03:05
Футбол
НБА. Бостон дожал Голден Стэйт в четвертой четверти и повел в финале
НБА. Бостон дожал Голден Стэйт в четвертой четверти и повел в финале
09.06.2022, 06:50
Баскетбол
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
09.06.2022, 07:52
Бокс
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
08.06.2022, 20:17 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем