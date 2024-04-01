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  4. ФОТО. Минимум 12 матчей. Календарь сборной Украины на 2024 год
Чемпионат Европы
01 апреля 2024, 14:29 |
562
0

ФОТО. Минимум 12 матчей. Календарь сборной Украины на 2024 год

Может быть больше, если выйдем из группы на Евро-2024

01 апреля 2024, 14:29 |
562
0
ФОТО. Минимум 12 матчей. Календарь сборной Украины на 2024 год
Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как сборная Украины вышла на Евро-2024, команда Сергея Реброва гарантировала себе до конца года еще минимум 12 матчей.

Сборная уже подтвердила три контрольные встречи перед чемпионатом Европы против Германии, Польши и Молдовы. В группе Евро команда сыграет против Румынии, Словакии и Бельгии.

Далее на осень запланированы шесть встреч в группе Лиги наций, где соперниками будут Чехия, Албания и Грузия.

Однако календарь из 12 матчей может расшириться в случае выхода сборной Украины из группы на Евро-2024.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Лига наций товарищеские матчи
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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