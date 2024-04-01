ФОТО. Минимум 12 матчей. Календарь сборной Украины на 2024 год
Может быть больше, если выйдем из группы на Евро-2024
После того, как сборная Украины вышла на Евро-2024, команда Сергея Реброва гарантировала себе до конца года еще минимум 12 матчей.
Сборная уже подтвердила три контрольные встречи перед чемпионатом Европы против Германии, Польши и Молдовы. В группе Евро команда сыграет против Румынии, Словакии и Бельгии.
Далее на осень запланированы шесть встреч в группе Лиги наций, где соперниками будут Чехия, Албания и Грузия.
Однако календарь из 12 матчей может расшириться в случае выхода сборной Украины из группы на Евро-2024.
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