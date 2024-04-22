Ключевой футболист Барселоны вылетел до конца сезона

Клубный сезон для полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга завершен досрочно.

Хавбек покинул поле на носилках по ходу Эль Классико с мадридским «Реалом», а каталонцы потерпели поражение на «Сантьяго Бернабеу» – 2:3, фактически потеряв все шансы на чемпионство. Как сообщает ESPN, у де Йонга диагностирована травма голеностопа, которая исключает его появление в составе «Барселоны» до завершения сезона.

При этом, по информации источника, Френки должен восстановиться до старта Евро-2024. Отметим, что последний матч в сезоне «Барселона» проведет 26 мая, а первый поединок на континентальном первенстве для сборной Нидерландов запланирован на 16 июня.

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету де Йонга 30 матчей и 2 забитых мяча во всех турнирах за «блау-гранас».