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Испания
22 апреля 2024, 14:57 |
1041
0

Ключевой футболист Барселоны вылетел до конца сезона

Правда, Френки де Йонг должен сыграть на Евро-2024

22 апреля 2024, 14:57 |
1041
0
Ключевой футболист Барселоны вылетел до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Клубный сезон для полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга завершен досрочно.

Хавбек покинул поле на носилках по ходу Эль Классико с мадридским «Реалом», а каталонцы потерпели поражение на «Сантьяго Бернабеу» – 2:3, фактически потеряв все шансы на чемпионство. Как сообщает ESPN, у де Йонга диагностирована травма голеностопа, которая исключает его появление в составе «Барселоны» до завершения сезона.

При этом, по информации источника, Френки должен восстановиться до старта Евро-2024. Отметим, что последний матч в сезоне «Барселона» проведет 26 мая, а первый поединок на континентальном первенстве для сборной Нидерландов запланирован на 16 июня.

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету де Йонга 30 матчей и 2 забитых мяча во всех турнирах за «блау-гранас».

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Френки де Йонг Барселона травма голеностопа сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Реал - Барселона
Юрій Вишневський Источник: ESPN
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