ФОТО. Ключевого игрока Барселоны унесли с поля на ношах в матче с Реалом
После первого тайма счет в Эль-Класико 1:1, Френки де Йонга заменили на Педри
21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».
Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.
В конце первого тайма футболист гостей Френки де Йонг получил тяжелую травму. Нидерландца унесли на ношах с поля после того, как он столкнулся с Федерико Вальверде.
Вместо де Йонга вышел Педри. После первого тайма счет 1:1, отличились Кристенсен и Винисиус Жуниор.
ФОТО. Ключевого игрока Барселоны унесли с поля на ношах в матче с Реалом
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