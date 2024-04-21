21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.

В конце первого тайма футболист гостей Френки де Йонг получил тяжелую травму. Нидерландца унесли на ношах с поля после того, как он столкнулся с Федерико Вальверде.

Вместо де Йонга вышел Педри. После первого тайма счет 1:1, отличились Кристенсен и Винисиус Жуниор.

ФОТО. Ключевого игрока Барселоны унесли с поля на ношах в матче с Реалом