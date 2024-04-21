Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
21 апреля 2024, 22:12 | Обновлено 21 апреля 2024, 23:01
549
2

Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура Ла Лиги

21 апреля 2024, 22:12 | Обновлено 21 апреля 2024, 23:01
549
2
Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вечером 21 апреля проходит матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Реал и Барселона.

Команды играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе галактикос.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками, «Барселона» идет второй, отставая на 8 пунктов.

Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Андреас Кристенсен, 6 мин

ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 18 мин (пен)

По теме:
ВИДЕО. День Ла Лиги. Атлетико потерпел сенсационное поражение от Алавеса
ФОТО. Ключевого игрока Барселоны унесли с поля на ношах в матче с Реалом
ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Андреас Кристенсен
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Футбол | 21 апреля 2024, 01:18 5
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты поединка 32-го тура Ла Лиги

Уверенная победа в дождливом Киеве. Динамо разгромило Полесье
Футбол | 21 апреля 2024, 19:52 131
Уверенная победа в дождливом Киеве. Динамо разгромило Полесье
Уверенная победа в дождливом Киеве. Динамо разгромило Полесье

Киевляне забили три гола в ворота соперников

Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Футбол | 20.04.2024, 23:57
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Красивое окончание. Экс-хавбек Динамо попрощался с фанами в Австралии
Футбол | 21.04.2024, 22:23
Красивое окончание. Экс-хавбек Динамо попрощался с фанами в Австралии
Красивое окончание. Экс-хавбек Динамо попрощался с фанами в Австралии
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Бокс | 21.04.2024, 08:35
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
lesnik455 .
другий гол був , потім відміна , далі футбол можна не дивитись
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
19.04.2024, 17:11 2
Хоккей
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
20.04.2024, 00:43 1
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
19.04.2024, 16:30 9
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем