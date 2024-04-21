Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 32-го тура Ла Лиги
Вечером 21 апреля проходит матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Реал и Барселона.
Команды играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
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Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в стартовом составе галактикос.
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками, «Барселона» идет второй, отставая на 8 пунктов.
Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Андреас Кристенсен, 6 мин
ГОЛ! 1:1. Винисиус Жуниор, 18 мин (пен)
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