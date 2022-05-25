В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» прошел финальный поединок Лиги конференций.

В матче за трофей итальянская «Рома» нанесла поражение нидерландскому «Фейеноорду».

Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дзаньоло, 32 мин.