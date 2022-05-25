Лига конференций25 мая 2022, 23:59 | Обновлено 26 мая 2022, 00:02
2132
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Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций
25 мая 2022, 23:59 | Обновлено 26 мая 2022, 00:02
2132
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В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» прошел финальный поединок Лиги конференций.
В матче за трофей итальянская «Рома» нанесла поражение нидерландскому «Фейеноорду».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Дзаньоло, 32 мин.
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
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