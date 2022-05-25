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  4. Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Рома
25.05.2022, FT 1 : 0
Фейеноорд
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Лига конференций
25 мая 2022, 23:59 | Обновлено 26 мая 2022, 00:02
2132
0

Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций

25 мая 2022, 23:59 | Обновлено 26 мая 2022, 00:02
2132
0
Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» прошел финальный поединок Лиги конференций.

В матче за трофей итальянская «Рома» нанесла поражение нидерландскому «Фейеноорду». 

Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дзаньоло, 32 мин.

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
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Источник Sport.ua
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