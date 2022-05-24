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Лига конференций
Рома
25.05.2022 22:00 - : -
Фейеноорд
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Лига конференций
24 мая 2022, 17:09 | Обновлено 24 мая 2022, 17:12
155
0

Рома – Фейеноорд. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Лиги конференций УЕФА

24 мая 2022, 17:09 | Обновлено 24 мая 2022, 17:12
155
0
Рома – Фейеноорд. Текстовая трансляция матча
UEFA

В среду, 25 мая, состоится финал Лиги конференций УЕФА сезона 2021/2022, в котором будут играть итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Матч пройдет в Тиране (Албания) на стадионе Национал Арена (Арена Комбетаре). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет первый в истории финал Лиги конференций, так как турнир  стал проводиться именно с сезона-2021/22.

На стадии группового этапа команда Жозе Моуринью была в одной группе с луганской «Зарей». С группы итальянцы вышли с первого места, одержав 4 победы, один раз сыграв вничью и один раз уступив. В 1/8 римляне одолели нидерландский «Витесс», а в четвертьфинале с общем счетом 5:3 обыграли норвежский «Буде-Глимт». В полуфинале «Рома» обыграла английский «Лестер».

Фейеноорд на стадии группового этапа не проигрывал вовсе. Подопечные Арне Слота одержали 4 победы и два матча свели вничью. Итог 14 очков в активе и уверенное первое место в группе с «Славией», «Унионом» и «Маккаби».

В 1/8 финала со счетом 8:3 по сумме двух матчей был обыгран «Партизан», в четвертьфинале напор нидерландской команды не выдержала «Славия», а в полуфинале в упорной борьбе был бит французский «Марсель».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рома» – «Фейеноорд». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Источник Sport.ua
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