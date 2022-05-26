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Рома
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Лига конференций
26 мая 2022, 04:11 | Обновлено 26 мая 2022, 04:14
135
0

Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»

Наставник «Ромы» прокомментировал победу в Лиге конфренций

26 мая 2022, 04:11 | Обновлено 26 мая 2022, 04:14
135
0
Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

«Рома», победив в Тиране «Фейеноорд» (1:0), стала первым в истории победителем Лиги конференций. А Жозе Моуриньо, завоевав уже пятый еврокубок, собрал полный комплект евротрофеев.

«Мы написали историю. Это соревнование, в которое мы верили, что сможем победить с самого начала. Многое сейчас происходит в моей голове. Я чувствую себя настоящим римлянином.

Наша команда сыграла 55 матчей, мы подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались несмотря ни на что. У нас потрясающий коллектив. Я горжусь ребятами. Во втором тайме нам пришлось непросто, соперник играл очень здорово, они заставили нас делать перестроения в обороне. Мои комплименты «Фейеноорду», - сказал Жозе Моуриньо.

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Источник ФК Рома
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