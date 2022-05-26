Жозе МОУРИНЬО: «Мы написали историю. Чувствую себя римлянином»

«Рома», победив в Тиране «Фейеноорд» (1:0), стала первым в истории победителем Лиги конференций. А Жозе Моуриньо, завоевав уже пятый еврокубок, собрал полный комплект евротрофеев.

«Мы написали историю. Это соревнование, в которое мы верили, что сможем победить с самого начала. Многое сейчас происходит в моей голове. Я чувствую себя настоящим римлянином.

Наша команда сыграла 55 матчей, мы подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались несмотря ни на что. У нас потрясающий коллектив. Я горжусь ребятами. Во втором тайме нам пришлось непросто, соперник играл очень здорово, они заставили нас делать перестроения в обороне. Мои комплименты «Фейеноорду», - сказал Жозе Моуриньо.