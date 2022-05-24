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  4. Рома – Фейеноорд. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Лига конференций
24 мая 2022, 12:50 | Обновлено 24 мая 2022, 14:50
141
0

Рома – Фейеноорд. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

Главный поединок сезона для обеих клубов

24 мая 2022, 12:50 | Обновлено 24 мая 2022, 14:50
141
0
Рома – Фейеноорд. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 мая, в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором за трофей сразятся итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Рома

 

Жозе Моуриньо может стать первым тренером, выигравшим три разных еврокубковых турнира. В активе португальского специалиста уже есть победы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА/Лиге Европы, а теперь он может стать триумфатором первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Путь «Ромы» к финалу был довольно непростым. На групповом раунде итальянский клуб оставил позади норвежский «Буде-Глимт», украинскую «Зарю» и болгарский ЦСКА София. В плеф-офф подопечные Моуриньо по очереди оставили за бортом турнира нидерландский «Витесс», тот же «Буде-Глимт», а также английский «Лестер».

В чемпионате Италии «Рома» финишировала на шестой строчке турнирной таблицы, завоевав прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон. Поэтому в предстоящем матче итальянский клуб будет сражаться исключительно за трофей.

Фейеноорд

 

А вот команда Арне Слота завоевала бронзовые медали нидерландской Эредивизи, что позволит ей стартовать с раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Поэтому победа в финальном матче Лиги конференций помимо трофея позволит стартовать сразу с группового этапа ЛЕ.

«Фейеноорд» свою группу в Лиге конференций уверенно выиграл, не потерпев, в отличие от «Ромы» ни одного поражения. Хотя соперники там были непростые: чешская «Славия» из Праги, немецкий «Унион» из Берлина и израильский «Маккаби Хайфа».

В плей-офф по очереди были повержены сербский «Партизан», снова «Славия», дошедшая до четвертьфинала благодаря успеху в стыковых матчах, и французский «Марсель». «Фейеноорд» не знает поражений в этой еврокубковой кампании, однако соперник по финалу, пожалуй, гораздо сильнее предыдущих.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Рома» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.40 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Рома»: Патрисиу – Ибаньез, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Оливейра, Кристанте, Залевский, Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло.

«Фейеноорд»: Марциано – Педерсен, Сенеси, Траунер, Гертрюйда, Кекчу, Эурснес, Тил, Синистерра, Дессерс, Нельсон.

25 мая, среда

«Рома» – «Фейеноорд»
Тирана. Стадион «Арена Комбетаре». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец Sport.ua
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