Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций
Лига конференций
Рома
25.05.2022, FT 1 : 0
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
25 мая 2022, 23:58 | Обновлено 26 мая 2022, 01:32
1744
8

Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций

В финале турнира римский клуб обыграл «Фейеноорд»

25 мая 2022, 23:58 | Обновлено 26 мая 2022, 01:32
1744
8
Новый трофей в коллекции Моуриньо. Рома – победитель Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 мая, состоялся финал Лиги конференций УЕФА сезона 2021/2022, в котором встретились итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Матч прошел в Тиране (Албания) на стадионе Национал Арена (Арена Комбетаре). 
Для обеих команд этот матч был исключительно ради дебютного трофея, которого до сих пор не было в коллекции ни одного тренера в мире. Это был первый в истории финал Лиги конференций, поскольку турнир стал проводиться именно с сезона-2021/22.

Команды начали матч достаточно осторожно, никто не хотел бежать сломя голову, потому что понимал риски и ответственность. На 16-й минуте римский клуб понес первые потери, но не в виде гола – травму получил один из лидеров клуба Генрих Мхитарян. Игру бывший полузащитник «Металлурга» и донецкого «Шахтера» продолжить не смог, сменил его Сержио Оливейра.

«Фейеноорд» больше владел мячом, но ничего опасного у ворот Патрисиу не происходило. «Рома» и не прочь была играть вторым номером, такую тактику Моуриньо выбрал с самого старта матча. И именно римляне открыли счет в матче, когда на 32-й минуте Манчини выполнил навесную передачу в штрафную площадку, где Дзаньоло неловко как-то принял мяч, но в итоге догнал его и кончиком бутсы смог прокинуть круглого над плечом Бейлова, не подстраховали и защитники.

Getty Images/Global Images Ukraine

К сожалению, на большее в первом тайме команд не хватило, осторожная первая половина игры с одним острым моментом, который сразу воплотился в забитый мяч.

Второй тайм, особенно его начало, было гораздо более интересным. Уже на его старте нидерландский клуб мог не только сравнять счет, но вообще повести в нем. Так, на 47-й минуте после подачи с углового от «Фейеноорда» Манчини чуть не вогнал мяч в сетку собственных ворот – спасла штанга, а с добиванием от Тиля в хорошем сейве справился Патрисиу. «Фейеноорд» на таком кураже продолжил свой спурт. Уже через 4 минуты Патрисиу снова спас свою команду, переведя мяч в крестовину после мощного выстрела из-за пределов штрафной от Маласиа.

Дальше сценарий напоминал первый тайм, подопечные Арне Слота продолжали владеть инициативой во владении, но не больше. «Рома» же продолжала искать счастья в контратаках. В одной из таких атак мог забить второй гол вышедший на замену Верету, но Бейлов в красивом прыжке парировал выстрел французского полузащитника с убойной позиции.. К концу матча стало заметно, что «Фейеноорд» начал выдыхаться, не помогали и замены, а игра лучшего бомбардира турнира Дессерса оставляла желать лучшего, у нападающего вообще ничего не получалось.

Getty Images/Global Images Ukraine

В свою очередь «Рома» за 4 минуты до завершения основного времени провела еще одну продуктивную атаку, и снова нидерландский клуб спас Бейлов. На этот раз капитан «Фейеноорда» отразил хлесткий удар в исполнении Пеллегрини. Арбитр Иштван Ковач компенсировал во втором тайме 5 минут, но счет на табло так и не изменился.

В итоге 1:0 в пользу «Ромы», ставшей первым обладателем кубка Лиги конференций в истории. Не стоит забывать и о Жозе Моуриньо, продолжившем свою победную серию в финалах Еврокубковых турниров - португалец по-прежнему остается непобежденным.

Лига конференций УЕФА 2021/2022. Финал.

«Рома» - «Фейеноорд» – 1:0

 Дзаньоло (32)

 Пеллегрини, Патрисиу (84) – Траунер (25)

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Мхитарян (Сержио Оливейра, 17), Кристанте, Карсдорп (Шомуродов, 89), Дзаньоло (Спинаццола, 67), Залевски (Верету, 67), Пеллегрини, Абрахам (Винья, 89)

«Фейеноорд»: Бейлов, Маласиа (Джаханбахш, 88), Сенези, Траунер (Линссен, 74), Гертрейда, Кекчю (Волемарк, 88), Эурсенс, Тил (Тоорнстра, 59), Синистерра, Дессерс, Нелсон (Педерсен, 74)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Арена Комбетаре» (Тирана, Албания)

РОМА - ФЕЙЕНООРД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
По теме:
Крис Смоллинг – Игрок финала Лиги конференций
ФОТО. Как это было. Рома завоевала первый евротрофей в истории!
Рома – Фейеноорд – 1:0. Трофей для Моуриньо! Видео гола и обзор матча
Рома Рим Фейеноорд Рома - Фейеноорд Лига конференций отчеты Жозе Моуриньо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Футбол | 25 мая 2022, 05:30 9
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв

Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме

Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Футбол | 26 мая 2022, 01:16 0
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией

Руководство УАФ почему-то не нашло достойных оппонентов для сборной Украины

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 25.05.2022, 21:50
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Футбол | 25.05.2022, 07:23
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
Джокович в трех сетах обыграл Молчана во втором круге Ролан Гаррос
Теннис | 25.05.2022, 19:50
Джокович в трех сетах обыграл Молчана во втором круге Ролан Гаррос
Джокович в трех сетах обыграл Молчана во втором круге Ролан Гаррос
Новини партнерів
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BERNARDOS
Теперь у Моура все 3 трофея еврокубков: ЛЧ, ЛЕ, ЛК 
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
barca_messi
Реклама ЛК від Моурінью.
Ответить
+1
pol-55
Хороша гра,гідна цього кубка,особливо Феєнорда в 2му,але Жозе в своєму
репертуарі,йому і команді  сьогодні повезло в деякій мірі,я не проти,
нехай Маур тішиться колекцією кубків.
Ответить
+1
Serhiy Vyhryst
Особливий та авторський - кращий. Львівський Світоч !
Ответить
0
Віталій Ткачук
Я давно тут писав, що Рома виграє ЛК. Більшість дописувачів люто дизлайкали),  бо Моур, бачте, лузер, збитий льотчик і таке інше. Навіть аргументи про трофеї Жозе не діяли. Ось вам і відповідь хто є хто. Лузери сидять в ПСЖ і МС: зі складами на півтора мільярда євро, роками не можуть нічого виграти на "євроарені". Тим часом Піолі з Міланом бере Скудетто ( Мілан лише п'ятий по зарплатах в Серії А ),  Моуріньйо побачив що ЛЧ вже не світить, сказав що в прерогативі ЛК, і виграв її. Порівняйте як грав МЮ при Моурі, і зараз, при Рангніку. Та отож.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Hg
Есть кубок колхозов
Ответить
-10
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
25.05.2022, 14:18 1
Хоккей
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
24.05.2022, 18:59 2
Теннис
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
25.05.2022, 11:24 8
Футбол
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
25.05.2022, 22:02 5
Футбол
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать
25.05.2022, 13:50 7
Футбол
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
24.05.2022, 22:22 1
Футбол
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
24.05.2022, 15:12 25
Футбол
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
24.05.2022, 18:21 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем