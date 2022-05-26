Моуриньо стал первым тренером, который выиграл все евротрофеи

В финале первого в истории турнира Лиги конференций «Рома» одержала победу над «Фейеноордом» (1:0).

Для наставника «волков» Жозе Моуриньо эта еврокубковая победа стала пятой в карьере. В сезоне 2002/03 Особенный привел «Порту» к победе в Кубке УЕФА, через год он выиграл с португальским клубом Лигу чемпионов. Во главе «Интера» в сезоне 2009/10 Моуриньо снова победил в Лиге чемпионов, а в сезоне 2016/17 привел «Манчестер Юнайтед» к победе в Лиге Европы.

Таким образом, победив в Лиге конференций, Моуриньо собрал в своей коллекции все евротрофеи.