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  4. Моуриньо стал первым тренером, который выиграл все евротрофеи
Лига конференций
26 мая 2022, 00:24 |
356
0

Моуриньо стал первым тренером, который выиграл все евротрофеи

На счету португальца пятый по счету еврокубок

26 мая 2022, 00:24 |
356
0
Моуриньо стал первым тренером, который выиграл все евротрофеи
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В финале первого в истории турнира Лиги конференций «Рома» одержала победу над «Фейеноордом» (1:0).

Для наставника «волков» Жозе Моуриньо эта еврокубковая победа стала пятой в карьере. В сезоне 2002/03 Особенный привел «Порту» к победе в Кубке УЕФА, через год он выиграл с португальским клубом Лигу чемпионов. Во главе «Интера» в сезоне 2009/10 Моуриньо снова победил в Лиге чемпионов, а в сезоне 2016/17 привел «Манчестер Юнайтед» к победе в Лиге Европы.

Таким образом, победив в Лиге конференций, Моуриньо собрал в своей коллекции все евротрофеи.

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Источник Sport.ua
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