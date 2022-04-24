Свёнтек выиграла 4-й турнир подряд, обыграв двуличную подружку лукашенко

Состоялся финал в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
Полька Ига Свёнтек продолжила выигрышную серию до 23 матчей, взяв четвертый титул кряду.
В матче за титул в Штутгарте Ига одолела Арину Соболенко.
Штутгарт. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенка – 6:2, 6:2
Ранее Свёнтек стала победительницей в Дохе, Индиан-Уэллс, и Майами.
Ига выиграла свой седьмой финал, ни разу не отдав при этом сопернице больше 5 геймов.
Iga Swiatek moves to 7-1 in finals, having won her last 7 in straight sets:— WTA Insider (@WTA_insider) April 24, 2022
2020 Roland Garros: 64 61
2021 Adelaide: 62 62
2021 Rome: 60 60
2022 Doha: 62 60
2022 Indian Wells: 64 61
2022 Miami: 64 60
2022 Stuttgart: 62 62#PorscheTennis pic.twitter.com/4SSOGRua3P
Victory lap looks a 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 different in Stuttgart 😏🚗@iga_swiatek | #PorscheTennis pic.twitter.com/X3DLX4fD7R— wta (@WTA) April 24, 2022
Источник — Sport.ua
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