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Свёнтек выиграла 4-й турнир подряд, обыграв двуличную подружку лукашенко

Польская теннисистка стала лучшей на соревнованиях в Штутгарте

  • 24.04.2022 15:52
  • 1759 просмотров
  • 1 комментарий
Свёнтек выиграла 4-й турнир подряд, обыграв двуличную подружку лукашенко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялся финал в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
 
Полька Ига Свёнтек продолжила выигрышную серию до 23 матчей, взяв четвертый титул кряду.
 
В матче за титул в Штутгарте Ига одолела Арину Соболенко.
 
Штутгарт. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенка – 6:2, 6:2

Ранее Свёнтек стала победительницей в Дохе,  Индиан-Уэллс, и Майами.

Ига выиграла свой седьмой финал, ни разу не отдав при этом сопернице больше 5 геймов.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Spectra, 24.04.2022 16:03
    +6
    Фантастические результаты в финалах, достойная замена Барти. Мне кажется она добилась максимум своей формы, щас начнётся спад, но как бы не было. 4 титула подряд это сильно!
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