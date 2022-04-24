Свёнтек выиграла 4-й турнир подряд, обыграв двуличную подружку лукашенко

Состоялся финал в рамках грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.



Полька Ига Свёнтек продолжила выигрышную серию до 23 матчей, взяв четвертый титул кряду.



В матче за титул в Штутгарте Ига одолела Арину Соболенко.



Штутгарт. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенка – 6:2, 6:2

Ранее Свёнтек стала победительницей в Дохе, Индиан-Уэллс, и Майами.

Ига выиграла свой седьмой финал, ни разу не отдав при этом сопернице больше 5 геймов.