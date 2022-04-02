Великолепная Свёнтек выиграла третий большой турнир подряд

Состоялся финал турнира WTA 1000 в Майами.
Полька Ига Свёнтек (№2 WTA) в двух сетах обыграла японку Наоми Осака (№77 WTA) и добыла третий титул подряд.
Ранее она стала победительницей в Дохе и Индиан-Уэллсе.
С понедельника 20-летняя Свёнтек дебютирует в статусе первой ракетки мира.
Майами. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:0
Источник — Sport.ua
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