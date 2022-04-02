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Великолепная Свёнтек выиграла третий большой турнир подряд

Полька 17 матчей кряду не знает горечи поражений

  • 02.04.2022 21:28
  • 1880 просмотров
  • 5 комментариев
Великолепная Свёнтек выиграла третий большой турнир подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялся финал турнира WTA 1000 в Майами.
 
Полька Ига Свёнтек (№2 WTA) в двух сетах обыграла японку Наоми Осака (№77 WTA) и добыла третий титул подряд.
 
Ранее она стала победительницей в Дохе и Индиан-Уэллсе.
 
С понедельника 20-летняя Свёнтек дебютирует в статусе первой ракетки мира.
 
Майами. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:0
 

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 02.04.2022 21:49
    +6
    Эшли побоялась конкуренцию с Игой, поэтому и завершила карьеру.
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    online
    сергей богданов, 02.04.2022 21:46
    +4
    Молодца, а когда то думали ига это грунт а в остальном не факт, вот отличный пример для наших девочек как нужно реализовать свой потенциал и прогрессировать, а наши вечно молодые перпективные у них ещё все впереди
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    Kanarejka, 02.04.2022 22:28
    +2
    Крута мала! Та ще й полячка, а це вдвічі радує!! 
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    online
    shef63, 02.04.2022 22:44
    +1
    Kanarejka, 02.04.2022 22:28
    Крута мала! Та ще й полячка, а це вдвічі радує!! 
    Та ще й підтримує Україну. Завжди синьо-жовта стрічка на кепці.
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    online
    Sashamar, 02.04.2022 21:38
    +1
    Іга це всерйоз і надовго.
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