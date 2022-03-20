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Свёнтек выиграла турнир в Индиан-Уэллс и станет второй ракеткой мира

Мария Саккари проиграла финальную встречу, но также войдет в топ-3 рейтинга WTA

  • 20.03.2022 23:50
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Свёнтек выиграла турнир в Индиан-Уэллс и станет второй ракеткой мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В воскресенье состоялся финал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
Полька Ига Свёнтек (№4 WTA) в двух сетах обыграла гречанку Марию Саккари (№6 WTA), завоевав свой пятый титул в карьере.
 
Индиан-Уэллс. Финал 
Ига Свёнтек (Польша) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:1
 
Отметим, что Свёнтек выиграла пятый финал подряд, три последних были категории WTA 1000.
 
Саккари впервые сражалась за такой крупный титул, в своей карьере она теперь проиграла четыре из пяти финалов.
 
В новой редакции рейтинга обе спортсменки войдут в топ-3 мирового рейтинга, Ига дебютирует в роли второй ракетки, Мария – впервые станет третьей.

Источник — Sport.ua

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