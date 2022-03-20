Свёнтек выиграла турнир в Индиан-Уэллс и станет второй ракеткой мира

В воскресенье состоялся финал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



Полька Ига Свёнтек (№4 WTA) в двух сетах обыграла гречанку Марию Саккари (№6 WTA), завоевав свой пятый титул в карьере.



Индиан-Уэллс. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:1



Отметим, что Свёнтек выиграла пятый финал подряд, три последних были категории WTA 1000.



Саккари впервые сражалась за такой крупный титул, в своей карьере она теперь проиграла четыре из пяти финалов.



В новой редакции рейтинга обе спортсменки войдут в топ-3 мирового рейтинга, Ига дебютирует в роли второй ракетки, Мария – впервые станет третьей.