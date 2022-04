Ман Сити – Ливерпуль. Зинченко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 апреля в центральном матче 32-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Игра пройдет на «Этихад Арене», начало встречи – в 18:30 по киевскому времени. Обслуживать встречу будет опытный арбитр Энтони Тейлор.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Ливерпуль. Стартовые составы команд

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔵📋 XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus, Foden, Sterling SUBS | Steffen, Ake, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, McAtee, Lavia #ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/UFnY6Qw3d1

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Our line-up to face @ManCity this afternoon 👊#MCILIV