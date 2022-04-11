ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на результативную ничью Манчестер Сити и Ливерпуля

Матч лидеров чемпионата Англии получился зрелищным и увлекательным. «Ливерпуль» в случае победы мог выйти на первое место, «Манчестер Сити» – увеличить отрыв от конкурента до четырех очков. В итоге команды сыграли вничью. В первом тайме за «Сити» забили Де Брюйне и Жезус, гости ответили мячом Жота. Сразу после перерыва Мане забил второй мяч «Ливерпуля» и счет остался неизменным, несмотря на моменты с обеих сторон. «Манчестер Сити» остается лидером с отрывом в одно очко.



Вашему вниманию комментарии Пепа Гвардиолы после матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (2:2).