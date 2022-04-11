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32-й тур
Ман Сити
2 : 2
Ливерпуль
10.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на результативную ничью Манчестер Сити и Ливерпуля

Наставник «небесно-голубых» – о матче с главным конкурентом

  • 11.04.2022 11:46
  • 1531 просмотр
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на результативную ничью Манчестер Сити и Ливерпуля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч лидеров чемпионата Англии получился зрелищным и увлекательным. «Ливерпуль» в случае победы мог выйти на первое место, «Манчестер Сити» – увеличить отрыв от конкурента до четырех очков. В итоге команды сыграли вничью. В первом тайме за «Сити» забили Де Брюйне и Жезус, гости ответили мячом Жота. Сразу после перерыва Мане забил второй мяч «Ливерпуля» и счет остался неизменным, несмотря на моменты с обеих сторон. «Манчестер Сити» остается лидером с отрывом в одно очко.
 
Вашему вниманию комментарии Пепа Гвардиолы после матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (2:2).

События матча
47' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
37' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
13' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
5' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

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