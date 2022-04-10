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32-й тур
Ман Сити
2 : 2
Ливерпуль
10.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Боевая ничья. Ливерпуль дважды отыгрался в ключевом матче с Ман Сити

Команда Юргена Клоппа отстает от соперника на одно очко в турнирной таблице

  • 10.04.2022 20:23
  • 1298 просмотров
  • 2 комментария
Боевая ничья. Ливерпуль дважды отыгрался в ключевом матче с Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в центральном матче 32-го тура АПЛ вничью сыграли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (2:2).

«Ливерпуль» дважды отыгрался в ключевом матче за чемпионство.

Украинский защитник Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных хозяев поля.

Команда Юргена Клоппа отстает от соперника на одно очко в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ. 32-й тур

Манчестер Сити  Ливерпуль  2:2

Голы: Де Брюйне, 5, Габриэл Жезус, 36 – Диогу Жота, 13, Мане, 46.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг (Марез, 75), Габриэл Жезус (Грилиш, 83), Фоден.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон (Кейта, 78), Мане (Роберто Фирмино, 84), Салах, Диогу Жота (Диас, 70).

Предупреждения: Бернарду Силва, 40 – Робертсон, 28, Тьяго Алькантара, 61, Фабиньо, 83, ван Дейк, 89.

Судья: Тэйлор (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    Maxcrimea10, 10.04.2022 20:30
    +1
    Лучшее противостояние в чемпионатах различных стран на сегодняшний день, топовый матч
    Ссылка
    April, 10.04.2022 20:40
    0
    Итого 4:4 по сумме двух матчей. Но в пользу Сити.
    Ссылка
    online
    K_Sarioglo@i.ua, 10.04.2022 20:40
    0
    Владислав Антонов, 10.04.2022 20:36
    Дві найкращі команди світу на даний момент, чекаю їх в фіналі ЛЧ.
    Не дочекаєтеся, переможцем цієї ЛЧ буде Реал.
    Ссылка
    online
    Владислав Антонов, 10.04.2022 20:36
    0
    Дві найкращі команди світу на даний момент, чекаю їх в фіналі ЛЧ.
    Ссылка
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