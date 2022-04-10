Боевая ничья. Ливерпуль дважды отыгрался в ключевом матче с Ман Сити

10 апреля в центральном матче 32-го тура АПЛ вничью сыграли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (2:2).
«Ливерпуль» дважды отыгрался в ключевом матче за чемпионство.
Украинский защитник Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных хозяев поля.
Команда Юргена Клоппа отстает от соперника на одно очко в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ. 32-й тур
Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:2
Голы: Де Брюйне, 5, Габриэл Жезус, 36 – Диогу Жота, 13, Мане, 46.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг (Марез, 75), Габриэл Жезус (Грилиш, 83), Фоден.
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон (Кейта, 78), Мане (Роберто Фирмино, 84), Салах, Диогу Жота (Диас, 70).
Предупреждения: Бернарду Силва, 40 – Робертсон, 28, Тьяго Алькантара, 61, Фабиньо, 83, ван Дейк, 89.
Судья: Тэйлор (Англия)
Источник — Sport.ua
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