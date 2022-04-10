УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
32-й тур
Ман Сити
2 : 2
Ливерпуль
10.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити – Ливерпуль – 2:2. Ключевая битва. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор центрального поединка 32-го тура АПЛ

  • 10.04.2022 20:59
  • 1401 просмотр
  • 1 комментарий
Ман Сити – Ливерпуль – 2:2. Ключевая битва. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в центральном матче 32-го тура АПЛ вничью сыграли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (2:2).

«Ливерпуль» дважды отыгрался в ключевом матче за чемпионство. Украинский защитник Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных хозяев поля.

Команда Юргена Клоппа отстает от главного соперника на одно очко в турнирной таблице АПЛ (74 против 73).

АПЛ. 32-й тур

Манчестер Сити  Ливерпуль  2:2

Голы: Де Брюйне, 5, Габриэл Жезус, 36 – Диогу Жота, 13, Мане, 46.

События матча
47' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
37' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
13' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
5' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 10.04.2022 21:32
    0
    Мане красавчик. Никаких эмоций и как так и надо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности