10 апреля в центральном матче 32-го тура АПЛ вничью сыграли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (2:2).
«Ливерпуль» дважды отыгрался в ключевом матче за чемпионство. Украинский защитник Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных хозяев поля.
Команда Юргена Клоппа отстает от главного соперника на одно очко в турнирной таблице АПЛ (74 против 73).
АПЛ. 32-й тур
Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:2
Голы: Де Брюйне, 5, Габриэл Жезус, 36 – Диогу Жота, 13, Мане, 46.
События матча
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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