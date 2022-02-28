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Московский Спартак, иди на х**. Российский клуб исключат из Лиги Европы

«РБ Лейпциг» пройдет в 1/4 финала без борьбы

  • 28.02.2022 17:30
  • 1083 просмотра
  • 5 комментариев
Московский Спартак, иди на х**. Российский клуб исключат из Лиги Европы
© УЕФА

Московский «Спартак» будет исключен из Лиги Европы. Об этом сообщает немецкая пресса.
 
Таким образом, российский клуб не сможет сыграть в 1/8 финала ЛЕ с «РБ Лейпциг». Это означает, что клуб из Германии автоматически пройдет в четвертьфинал.
 
Ранее было запланировано, что «Спартак» проведет домашний матч на нейтральном поле, но ситуация быстро меняется.

Источник — Sport Bild

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Максов, 28.02.2022 17:34
    +6
    И правильно сделают!
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    online
    Ретро Футбол, 28.02.2022 17:46
    +3
    Кацапы должны быть изолированы на всех уровнях
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    online
    sancho_v, 28.02.2022 17:43
    +2
    свинособак теперь ненавидят везде.
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    online
    Canadian_stallion, 28.02.2022 17:49
    +1
    Да пусть так и будет… может дожмут Россию до того, что кто-нибудь из путинского окружения его застрелит
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    online
    Артем Дима футболист, 28.02.2022 17:46
    +1
    Ботов кстати с нищебродской поменьшало. Сейчас их рубль дешевле туалетной бумаги, нет смысла получать в этом мусоре
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