Московский Спартак, иди на х**. Российский клуб исключат из Лиги Европы

Московский «Спартак» будет исключен из Лиги Европы. Об этом сообщает немецкая пресса.
Таким образом, российский клуб не сможет сыграть в 1/8 финала ЛЕ с «РБ Лейпциг». Это означает, что клуб из Германии автоматически пройдет в четвертьфинал.
Ранее было запланировано, что «Спартак» проведет домашний матч на нейтральном поле, но ситуация быстро меняется.
Источник — Sport Bild
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