Московский Спартак, иди на х**. Российский клуб исключат из Лиги Европы

Московский «Спартак» будет исключен из Лиги Европы. Об этом сообщает немецкая пресса.



Таким образом, российский клуб не сможет сыграть в 1/8 финала ЛЕ с «РБ Лейпциг». Это означает, что клуб из Германии автоматически пройдет в четвертьфинал.



Ранее было запланировано, что «Спартак» проведет домашний матч на нейтральном поле, но ситуация быстро меняется.