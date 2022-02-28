Набег орды в Украину. День 5. Ненька сражается, русские идут на*уй! LIVE

5-й день войны. 28 февраля. Президент РФ владимир путин продолжает вести агрессивную войну в Украине. В связи с военной агрессией России Sport.ua перешел на специальный режим работы. Сайт освещает все события, которые происходят в Украине.

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Онлайн-трансляция событий, 28 февраля

01:50. Анализ ситуации на фронтах войны от Алексея Арестовича

Арестович: «Российские войска остановились на направлении к Киеву. Украинская авиация бьет по врагу. Противник полностью оставил движение, некоторые подразделения отходят, наша артиллерия и авиация продолжает наносить по противнику удары.

Наблюдается тишина на черниговском и сумском направлениях. В Харьков противник пытался прорваться днем. На востоке Украины оккупанты днем вошли в Волноваху в Донецкой области, однако вскоре были выбиты оттуда силами ВСУ.

Волноваху сначала занял противник, сосредоточив усилия на месте основного удара, но благодаря контратаке Вооруженных Сил Украины Волноваху отбили. И там находятся сейчас наши войска. Они локализуют проблемы, которые южнее Волновахи. Мариуполь держится, никаких проблем.

Бердянск занят противником, так как там не было наших войск. Город взяла группировка, которая шла из Мелитополя на Мариуполь. Сейчас они там».

01:30. Арестович: Россия планирует высадку десанта в Николаеве и Одессе

Алексей Арестович: «По оценочным данным, 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит комплект примерно с батальон, вышли в море и ищут приключений где-то там, возможно, в районе Одессы, предварительно.

Они могут попытаться высадить десант, но увидим, что такое выполнение российскими военными десантной операции, и что такое выполнение украинскими военными – оборонной против десантной операции. Я думаю, что наши выполнят все, как обычно, лучше».

01:00. Переговоры с РФ на украинско-белорусской границе пройдут утром

Переговоры украинской делегации с россиянами, которые должны пройти на границе Украины и Белоруссии, состоятся утром в понедельник, 28 февраля.

Ранее Федор Вениславский сообщал, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся позже, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось. Белорусы также будут участвовать в переговорах, но в качестве наблюдателей.

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