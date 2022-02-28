ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех турниров

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.
Также сообщается, что УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с «Газпромом» во всех турнирах.
Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие турниры, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024.
Источник — Twitter
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