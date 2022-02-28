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ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех турниров

Контракт с «Газпромом» разорван

  • 28.02.2022 19:55
  • 7072 просмотра
  • 32 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех турниров
© УЕФА

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.
 
Также сообщается, что УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с «Газпромом» во всех турнирах.
 
Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие турниры, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024.

Источник — Twitter

(72 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    vlad, 28.02.2022 19:59
    +17
    👍
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    BekXan, 28.02.2022 20:11
    +15
    Если бы Европа бы нас так по всем направлениях в 2014 году поддерживала совсем бы другой мир бы был.
    Русские в"блядки идите на х"й и с"сите
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    online
    Mr.Frost, 28.02.2022 20:08
    +15
    Треба так в усіх видах спорту!
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    Макс Максов, 28.02.2022 20:00
    +15
    Это отлично, будут теперь с медведями играть!
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    online
    suforza1921, 28.02.2022 20:08
    +14
    Супер новина. Тепер сподіваємося на те саме у всіх інших видах спорту, а також літніх і зимових олімпійських іграх. Хай грають свої чемпіонати світу з білорусами і КНДР.
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    online
    Bulba_sumkin, 28.02.2022 20:05
    +13
    руцькая безымённая команда - иди нах*й!!! Будете играть головами своих 200х в своей резервации, если она останется!
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    Spectra, 28.02.2022 20:05 (изменен)
    +12
    Вместо фашистов в плей-офф, можно предложить Словакию они заняли 3 место в группе. Ждём продолжение в том же теннисе ITF/ATP/WTA пока молчат!
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    Ретро Футбол, 28.02.2022 20:00
    +12
    Русня, запомните, вы даже турнир "кожаный мяч" на кацапии гонять не сможете, потому что негде будет!!!!!
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    an52, 28.02.2022 20:09
    +11
    Русский футбол, иди на х@й
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    Barsa_che, 28.02.2022 20:08
    +11
    Наконец! Слава УЭФА и ФИФА!
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    online
    Tristan, 28.02.2022 20:24
    +8
    Те саме мають зробити усі міжнародні федерації та союзи з усіх видів спорту- вигнати цю єбучу кацапню з міжнародної спільноти!
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    online
    LFC, 28.02.2022 20:14 (изменен)
    +7
    Отлично наконец-то коррумпированные организации вытащили газпромовский хер со рта и сделали что-то разумное!!!
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    moysha, 28.02.2022 20:34
    +6
    Решение правильне поскольку нет ни одного кацапа из этой помойки который отказался бы играть за свой сброд.
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    Face Control, 28.02.2022 20:25
    +6
    Это топ, вот только меня мучает один вопрос, а реально как-то забрать права на трансляции Еврокубков и всех Топ-лиг? Интересно, поднимал кто-то этот вопрос?
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    Burevestnik, 28.02.2022 20:17 (изменен)
    +6
    " Рашка иди нах*й"
    в третьем слове ударение на букву У .
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    Ретро Футбол, 28.02.2022 20:47
    +5
    west-ukr5555, 28.02.2022 20:39
    Нужно срочно создать объединенный чемпионат россии, КНДР и Венесуэлы. Зенит будет чемпионить.
    Ох как сейчас побегут легионеры из параши. ОХ КАК ПОБЕГУТ. Уже и баскетбольные федерации исключили орков. Очень жду, что бы теннисные ATP и WTA вышвырнули всех московитов. Уверен, что скоро это случится
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    Vik_77, 28.02.2022 20:40
    +5
    Ось Ваш нік саме в тему. Нехай Ретро Футбол і дивляться. Інтернет лиш для цивілізованого світу,а Параша нах....й!
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    online
    Rys2575, 28.02.2022 20:31
    +5
    Русских больше нет! Путин - Капут!
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    firstromario, 28.02.2022 20:48
    +4
    хочу просто всім нагадати що це ще були зробити в 2008му році!!!! коли орда ввела війська в грузію!
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    online
    Ретро Футбол, 28.02.2022 20:44 (изменен)
    +4
    Vik_77, 28.02.2022 20:40
    Ось Ваш нік саме в тему. Нехай Ретро Футбол і дивляться. Інтернет лиш для цивілізованого світу,а Параша нах....й!
    Отключение этой недостраны от интернета - это было бы мечтой карлика силиконового. Он мечтает, что бы местный планктон читал и смотрел только местный чебурнет
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