ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех турниров

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.



Также сообщается, что УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с «Газпромом» во всех турнирах.



Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие турниры, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024.