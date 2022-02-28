Расстрелять пид*раса! Мэр Купянска попал в руки Украины

Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который сдал город российским фашистам, недолго успел пожить под «освободительной оккупацией».
Мацегору вместе с силовыми руководителями города поймали и доставили на территории свободной Украины.
Теперь Геннадию грозит тюремный срок за государственную измену. Хотя в данном случае не помешало бы сделать исключение и судить его по закону военного времени.
Источник — Sport.ua
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