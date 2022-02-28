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Расстрелять пид*раса! Мэр Купянска попал в руки Украины

Геннадий Мацегора недолго успел пожить под российской оккупацией

  • 28.02.2022 20:44
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Расстрелять пид*раса! Мэр Купянска попал в руки Украины
© ОПЗЖ. Геннадий Мацегора

Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который сдал город российским фашистам, недолго успел пожить под «освободительной оккупацией».

Мацегору вместе с силовыми руководителями города поймали и доставили на территории свободной Украины.

Теперь Геннадию грозит тюремный срок за государственную измену. Хотя в данном случае не помешало бы сделать исключение и судить его по закону военного времени.

Источник — Sport.ua

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