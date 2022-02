ВИДЕО. Капитанская повязка и овации. Как португальцы поддержали Яремчука

Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук вышел на замену в матче 24-го тура чемпионата Португалии против «Гимарайнша».



Во время выхода на поле украинец получил капитанскую повязку и громкие овации от болельщиков. Роман не смог сдержать слез, его можно понять.



Португальцы поддержали спортсмена из страны, на которую напала Россия.

• Ukrainian forward Roman Yaremchuk comes on for Darwin Núñez and is handed the captain’s armband.



• Every single Benfica supporter gives him a standing ovation, moving Yaremchuk to tears



Goosebumps. An incredibly emotional moment... 🙌pic.twitter.com/AvW752glIe