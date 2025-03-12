Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Россияне в Кривом Роге уничтожили все отели»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Кривом Роге после очередного российского обстрела не осталось целых отелей – ракеты и дроны разрушили все.

«Сегодня были нанесены удары, например, не только по Кривому Рогу, но я приведу пример Кривого Рога, потому что здесь исключительно гуманитарный аспект – сегодня были нанесены удары по отелю. В Кривом Роге уже не осталось отелей».

«То есть это о чем-то говорит, это не случайность, если мы говорим, что в Кривом Роге разрушили все отели. Нанесены удары баллистикой. И не один удар по одной той же гостинице», – рассказал Зеленский.

УПЛ продолжает проводить матчи в Кривом Роге. В середине апреля в городе должна состояться доигровка матча Кривбасс – Шахтер, который в прошлом году был прерван из-за длительной воздушной тревоги.