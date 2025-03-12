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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 17:17 | Обновлено 12 марта 2025, 17:40
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0

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Россияне в Кривом Роге уничтожили все отели»

У клубов УПЛ могут быть проблемы с размещением игроков

12 марта 2025, 17:17 | Обновлено 12 марта 2025, 17:40
750
0
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Россияне в Кривом Роге уничтожили все отели»
ГСЧС Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Кривом Роге после очередного российского обстрела не осталось целых отелей – ракеты и дроны разрушили все.

«Сегодня были нанесены удары, например, не только по Кривому Рогу, но я приведу пример Кривого Рога, потому что здесь исключительно гуманитарный аспект – сегодня были нанесены удары по отелю. В Кривом Роге уже не осталось отелей».

«То есть это о чем-то говорит, это не случайность, если мы говорим, что в Кривом Роге разрушили все отели. Нанесены удары баллистикой. И не один удар по одной той же гостинице», – рассказал Зеленский.

УПЛ продолжает проводить матчи в Кривом Роге. В середине апреля в городе должна состояться доигровка матча Кривбасс – Шахтер, который в прошлом году был прерван из-за длительной воздушной тревоги.

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Владимир Зеленский российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог
Иван Зинченко Источник: NV.ua
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